Кучеренко пообещал киевлянам помочь вернуть излишне начисленные 300 млн за тепло

Из-за того, что 4 тысячи домовых счетчиков тепла в Киеве остаются не поверенными, счета во время отопительного сезона будут выставляться не за реально потребленное тепло, а по сомнительным "нормам" или в зависимости от площади помещений.

Об этом заявил кандидат в мэры Киева Алексей Кучеренко во время брифинга в Открытом штабе "Батьківщини", передает пресс-служба. Он напомнил, что согласно опыту прошлого сезона, многие счета берутся буквально "с потолка".

Кучеренко сообщил, что благодаря настоянию команды "Батьківщины", Антимонопольный комитет Украины проводит расследование лишних начислений киевлянам за поставленные услуги по отоплению. На сегодня расследование проводится по двум столичным компаниям: Еврореконструкция и Киевтеплоэнерго.

"Я практически уверен, что перерасчет по 300 млн гривен, которые были начислены киевлянам по лишним платежам, "взятым с потолка", будет сделан. По 1500-2000 гривен будут компенсированы каждому домохозяйству левого берега Киева. Это касается 150 тысяч киевлян. По этому вопросу уже есть заверения председателя Антимонопольного комитета и представителей Офиса президента. Кроме этого, в Киеве будет проведен полный аудит тарифов и начислений. Уверен, что в процессе будет найдено большую сумму. Все эти деньги будут использованы на борьбу с пандемией, капитальные ремонты и другие приоритеты нашей программы", – объяснил Кучеренко.