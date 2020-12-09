КТ не лечит коронавирус, это массовая истерия, – главврач больницы Киева

Компьютерную томографию (КТ) легких во время коронавируса нужно делать только по назначению врача.

Об этом в интервью "Главреду" сообщила директор (главный врач) Киевской клинической больницы №4 Татьяна Мостепан, отметив, что это массовая истерия, когда все бегут делать.

"КТ не лечит. Более того, если в первые дни сделать, то там все будет хорошо. КТ показана при определенном течении болезни где-то на 7-10 день", – подчеркнула она.

Медик напомнила, что облучение при компьютерной томографии в 35 раз больше, чем облучение при рентгене, допустимая доза – два КТ в год, это то, что считается безопасным.

"Ни в коем случае бежать на КТ нельзя. Заболел – изоляция, позвони врачу. На 8-9 день начинается ухудшение и если тогда еще раз делали КТ, то некоторые "теряют сознание". Как же так, все было хорошо, а стало плохо", – добавила Мостепан.

По ее словам, в больнице медики начали использовать почти для всех пациентов УЗИ.

"В начале наши специалисты УЗИ сравнивали свои результаты с результатами КТ, все взвешивали, а затем написали статью и отправили немцам на рецензию. Теперь мы даже утверждаем, что на УЗИ (у нас аппараты экспертного класса) даже лучше видим легкие, чем на КТ. Преимущества в том, что можно часто смотреть легкие тяжелых пациентов, которые лежат в реанимации, а поэтому их не желательно беспокоить, чтобы везти на КТ", – рассказала врач.

Она уточнила, что УЗИ абсолютно не вредит, в процессе лечения оно делается довольно часто, особенно тяжелым больным, чтобы смотреть динамику. Реанимационным больным постоянно делается УЗИ легких.

Как писал OBOZREVATEL, врач объяснил, почему COVID-19 не всегда можно обнаружить на КТ: на ранних стадиях COVID-19 компьютерная томография легких показывает не бактериальную пневмонию, а отек, вызванный накоплением гиалуроновой кислоты.