Крыл матом и крутил дули: в Киеве поймали автохама на Bentley

В Киеве нарушитель ПДД на элитном автомобиле Bentley припарковался на двух пешеходных переходах одновременно.

На замечания полиции он отвечал руганью, а журналистам начал показывать непристойные жесты, передает "ТСН"(чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"Мужчина умудрился встать сразу на двух пешеходных переходах. Полиция попросила его переставить авто, а он начал их обижать. Когда заметил, что его на телефон снимают журналисты, сначала попробовал на них наехать, а потом показал непристойный жест и начал нецензурно ругаться", ― объяснили в СМИ.

"ТСН"

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"ТСН"

Полицейская, которая общалась с автохамом, сказала, что он отказался называть полиции свои данные.

"Грубо себя вел, некорректно общался с сотрудниками полиции, не захотел называть свои данные. Ему за это грозит административный штраф в 255 гривен", ― рассказала патрульная Ярослава Трушина.

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве произошел инцидент с водителем иномарки, который грубо нарушил правила дорожного движения и угрожал человеку физической расправой.