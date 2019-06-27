Масштабный пожар на складах секонд-хенда в Киеве: установлена причина

Предварительная причина крупного пожара на складах секонд-хенда в с. Петропавловская Борщаговка Киево-Святошинского района – нарушение правил пожарной безопасности.

Об этом сообщил в эфире ObozTV спикер полиции Киевской области Николай Жукович. По его словам, сейчас лаборатории проводят необходимые экспертизы.

"Проходит повторное обследование, сейчас там еще тлеют остатки тех вещей, которые были на складе. Работает лаборатория ГСЧС и наша взрывотехническая лаборатория полиции Киевской области. Мы пытаемся выяснить, откуда начался пожар и что стало причиной", – рассказал Жукович.

Он отметил, что предварительно в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения об уголовном правонарушении. предусмотренное статьей 270 ККУ – нарушение правил пожарной безопасности.

"Если бы там были какие-то следы поджога, то сведения сразу были бы внесены, например, по статье 194 – умышленное повреждение имущества путем поджога. Пока что мы говорим о нарушении правил пожарной безопасности. Если по результатам экспертиз выяснят, что был факт поджога, то статья будет переквалифицирована", – добавил Жукович.

Сумма поврежденного имущества пока уточняется. По информации полиции, пострадавших в результате ЧП не было.

Жителей Киева предупредили об угрозе загрязнения воздуха из-за пожара

Как сообщал OBOZREVATEL, масштабное возгорание произошло вечером 26 июня возле Кольцевой дороги в районе Борщаговки, за супермаркетом "Ашан". Огонь разгорелся в складском помещении размером 150х150 метров на площади 2 тыс. 500 кв. м.

Из-за пожара в 6 точках города было зафиксировано превышение допустимого уровня сернистого ангидрида в 5-8 раз. Жителей Святошинского района призвали ограничить пребывание на улице и закрыть окна.

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