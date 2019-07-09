Криминал идет на выборы: Киев отдадут ОПГ?

Выросло уже несколько поколений киевлян, которые о кровавых бандитских разборках на улицах Киева в 90-х могут лишь прочитать в интернете или услышать в пересказе от старших.

Но история циклична, и когда в стране ощущается вакуум власти, первым на это реагирует криминалитет в надежде вернуть себе былое влияние. Именно такие процессы происходят прямо сейчас в столице.

Да, времена изменились. Киев – больше не поле побоищ криминальных группировок и "стрелок", а довольно быстро растущий город с претензиями быть Европой. Территорию влияния больше не завоюешь, лихо примчав на тонированных БМВ с автоматчиками и расстреляв тех, кто будет сопротивляться. У ОПГ теперь другой путь – через политику. Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

Речь идет о событиях в Святошинском районе, где на 219 мажоритарном округе баллотируются, по данным СМИ, сразу два выдвиженца от криминала. Оба исторически связаны со зловеще знаменитой ОПГ Савлоховых, которая держала в страхе весь Киев в 90-е. Первый – ресторатор и шоумен Николай Тищенко ( в прошлом – Коля Оболонский, бригадир из окружения упомянутой ОПГ), кандидат от "Слуги Народа". Второй – Ваган Товмасян, бизнесмен и депутат Киевсовета из фракции "Батьківщина", член известной криминальной семьи Товмасянов из Днепра, стоявшей у истоков зарождения той же преступной группировки.

В конце 90-х Тищенко вышел из этой банды, Товмасян тогда был еще относительно молодым, но преступные связи у каждого из них сохранились.

Николай Тищенко – бригадир банды?

Большинство киевлян знают Николая Тищенко как владельца сети дорогих ресторанов "Наша карта", а также шоумена-телеведущего.

Но деньги у Коли Оболонского на ведение бизнеса, судя по всему, появились не на ровном месте. Как свидетельствуют журналистские расследования, фундаментом для ресторанной сети, вероятно, стали как раз те кровавые деньги из бурных 90-х. По данным СМИ, Тищенко не был настолько влиятелен в те времена, он был бандитом средней руки – бригадиром на подхвате в ОПГ Савлоховых. Зато представляет собой отличную ширму для криминальных финансовых потоков. Ведь не секрет, что рестораны (как и прачечные во времена Аль Капоне) – один из наиболее популярных способов отмывания преступных денег.

Николай Тищенко Медианяня

Вот что о ОПГ Савлоховых писали в оперативно-розыскных документах, сохранившихся с 90-х годов: "Во времена расцвета группировка насчитывала более 1000 активных членов. Располагала большим количеством огнестрельного оружия, боеприпасов, автотранспортом, современными средствами связи. Большинство офисов оборудовано спецсредствами аудио- и видеоконтроля. Формирование имеет устойчивый характер мафиозной направленности, четкую внутреннюю структуру, с распределением ролей, разведку и контрразведку. Имеют международные деловые и криминальные контакты в США, Германии, Польше и России".

В статье "Криминальная разведка УБОПа" о выходе Тищенко из ОПГ Савлоховых в 1999 году писалось: "У Савлоховых произошло обострение отношений с "Колей Оболонским" – "бригадиром", который взял курс на "откол" от группировки. Братья Тимур и Руслан пытались облагоразумить Николая Тищенко. Но он назначил "стрелку" в офисе "Дженерал Моторс", (который "крышевали" братья Савлоховы), "Оболонский" приехал в сопровождении двадцати человек. И, не смотря на угрозы со стороны братьев, он остался при своем мнении. Однако после этого стал передвигаться по городу в сопровождении значительной охраны".

То, что Николай Тищенко вращался в криминальных кругах, подтверждают не только рапорты правоохранителей. В 2017 года испанская полиция провела масштабную спецоперацию по задержанию граждан из бывшего СССР, которые занимались отмыванием денег, в ходе нее были задержаны Степан Черновецкий (сын экс-мера столицы), Арман Маилян и другие. В испанской прессе опубликовали фото, где рядом с назваными фигурантами в характерном для 90-х красном пиджаке фигурирует Николай Тищенко.

Кстати, в трагичные времена Майдана, когда на улицах столицы шли протесты и гибли люди, Коля Оболонский называл Революцию Достоинства "подрывом и расшатыванием устоев украинского государства".

Более того, в 2015 году в разгар войны с Россией Николай Тищенко, например, позировал с доверенным лицом Путина певцом Тимати на курортном отдыхе.

Товмасян – выходец из криминальной семьи?

Ваган Товмасян – личность менее известная, чем Николай Тищенко. Но и о нем есть что рассказать. Если коротко – путевку в жизнь Товмасяну дало родство с одним из создателей ОПГ Савлоховых Кареном Товмасяном, который неоднократно светился в оперативках правоохранительных органов. Впрочем, факты этого родства Ваган постоянно пытается скрыть.

Перебравшись из Днепра в Киев, Ваган Товмасян закончил престижный Институт международных отношений, а потом, согласно официальной биографии, занялся бизнесом. А точнее начал держать столичный авторынок на Окружной, который позволил не только держать руку на пульсе одного из наиболее прибыльных криминальных видов бизнеса в стране, но и легализовать капиталы преступного происхождения.

За свою недолгую политическую карьеру Товмасян успел замазаться не только в целом ворохе имущественных скандалов (как пример – в 2010 году Товмасян, при содействии тогдашних городских властей, захватил помещения площадью в 816 кв. м у детей из клуба "Джерело" в Святошинском районе столицы), но и отметился сотрудничеством с Партией регионов и режимом Януковича. Вероятно, именно близкое знакомство с известным "регионалом" Эльбрусом Тедеевым, которого очень любили покойные Борис и Таймураз Савлоховы, дало Вагану Товмасяну "зеленый свет" для вступления в Партию регионов.

Сотрудничество с регионалами было очень плотным. Компания Товмасяна — ООО "Киеваэропроект" разрабатывала проектную документацию для строительства вертолетной площадки в резиденции беглого президента. Соответствующие документы журналисты выловили из Киевского моря вместе с остальными документами после того, как Янукович оставил страну.

После революции, регионал Товмасян быстро перебрался под новые флаги и стал членом "Батьківщини", а одновременно – и одним из наиболее богатых депутатов Киевсовета. О пользе работы Товмасяна в качестве городского депутата особо ничего не известно.

Зато много известно о вреде. В 2016 году рейдерскому захвату Товмасяном столичного парка "Орлятко" была посвящено целое расследование в программе "Слідство.інфо".

Было

Стало

По данным журналистов, фактически Товмасян отжал у города 10 гектаров земли в рекреационной зоне. И возвел посредине парка в нарушение всех мыслимых норм и законов собственный развлекательный центр "Орли".

В том же 2016-м году Товмасян, вероятно, пытался повторить схему с захватом еще одного столичного парка — "Интернациональный" (проспект Леся Курбаса, Святошинский район Киева). Но не удалось.

Кстати, на выборах в июле 2019 "Батьківщина" отказалась поддерживать выдвижение Товмасяна. Видимо, осознали, что наличие настолько одиозного деятеля в своих рядах вредит репутации партии. Так что Товмасяну пришлось регистрироваться самовыдвиженцем.

Помимо отношения к ОПГ Савлоховых, Николая Тищенко и Ваган Товмасяна объединяет и полная непереборчивость в связях с откровенными врагами Украины. Если Тищенко позирует с доверенным лицом Путина на отдыхе, то Товмасян и вовсе – ведет бизнес с "ЛНР". По крайней мере, в одной из его фирм "Ад Астер Логистик" соучредителем является Виктор Пеннер – кандидат на выборах главы "ЛНР" и соратник экс-главы этого террористического формирования Николая Плотницкого. Виктор Пеннер находится в реестре лиц, скрывающихся от органов власти с формулировкой "создание террористической группы или террористической организации".

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