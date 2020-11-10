Крещатик был модным досугом для богачей: редкие фото торгового Киева

Киев в конце XIX века пережил промышленный, строительный и торговый бум. Предприниматели массово открывали новые фабрики и заводы, а вместе с ними – и фирменные магазины для продажи своей продукции.

В это же время шикарные многоэтажные дома в центре Киева росли как грибы, на европейский манер они открывали огромные стеклянные витрины на первых этажах, пишет "Большой Киев".

"Все главные улицы сходились на Крещатике – он становится главной торговой артерией города, обрастая новыми фешенебельными магазинами. Для богачей созданы все условия, чтобы деньги можно было тратить с комфортом. Теперь шопинг – это не просто поход за покупками, а модный досуга", – говорится в статье.

На Крещатике продавали одежду, домашние товары, ювелирные украшения и музыкальные инструменты, сладости и мебель, строительные материалы и сельскохозяйственную технику. Одним махом можно было купить первоклассный чай, золотое колье, шляпу и автомобиль.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали раритет, как женщина с топором пила пиво в Киеве в 90-е годы.