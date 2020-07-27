"Кремлевскому" олигарху Фуксу не дали "ограбить" Киев на 80 млн. Детали аферы

Компании олигарха Павла Фукса не удалось отсудить у Киева 80 миллионов гривен.

Северный апелляционный хозяйственный суд принял важное решение: он отменил незаконное взыскание с коммунального предприятия в пользу компании олигарха Павла Фукса более 80 миллионов гривен.

Судебные тяжбы длились три года и мало кто верил, что бюджетные средства удастся спасти. OBOZREVATEL опубликовал цикл расследований по этой афере и помешал чиновникам и судьям "подарить" олигарху миллионы из наших с вами налогов.

Подробнее об этом деле читайте в материале OBOZREVATEL.

"Наследство" от сына Кернеса

До марта 2017 года единственным учредителем ООО “Интерстрой групп” был Даниил Привалов — сын городского головы Харькова Геннадия Кернеса.

Сейчас учредителями компании являются виргинский офшор Baneberry Group Limited (62%) и Владимир Кошак (38%). Бенефициаром Baneberry Group Limited указан Павел Фукс.

Павел Фукс и Геннадий Кернес – давние друзья и партнеры еще с лихих 90-х. Фото "Преступности. Нет"

В интервью журналу "Фокус" в 2017 году Павел Фукс рассказал о том, что застройку Рыбальского он планировал еще 10 лет назад.

"В 2007-м мы вместе с партнёрами начинали крупный проект на Рыбальском полуострове — строительство делового центра "Киев-Сити". Проект оценивали в $1 млрд. Помню, что самое высокое здание комплекса должно было насчитывать 68 этажей. Но из-за кризиса в 2008 году большой проект был остановлен. Девелопмент - вообще рисковое направление, которое первым заходит в кризис и последним из него выходит", – сказал Фукс.

Спустя время российский олигарх вернулся на Рыбальский.

Бенефициаром Baneberry Group Limited указан Павел Фукс

Выкупив имущественный комплекс бывшего завода "Ремдизель" и получив в аренду землю, олигарх очень быстро получил от ГАСК разрешение на застройку этой территории. Однако перед сносом убитых зданий Фукс решил получить "компенсацию" за якобы пострадавшие из-за строительства Подольского моста здания. Невероятная наглость.

Битва за 80 миллионов

И вот в 2017 году ООО "Интерстрой Групп" обратилось в суд о взыскании "убытков". Компания заявила, что из-за строительства Подольского моста был поврежден и приведен в непригодное для эксплуатации состояние ее имущественный комплекс на Рыбальском полуострове – на ул. Электриков, 28.

Заказчиком строительства было коммунальное предприятие "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева", которое входит в коммунальную корпорацию "Киевавтодор".

КП отрицало свою вину, подчеркивая, что строительство моста не велось на участках "Интерстрой Групп", а активная фаза строительных работ осуществлялась еще до приобретения фирмой имущественного комплекса в собственность, то есть до ноября 2015 года. Соответственно, убытки не могли быть получены в результате данного строительства.

В том же 2017 году суды первых двух инстанций недолго думая взыскали с коммунальщиков ущерб. Однако случилась первая "подножка": Верховный Суд эти решения отменил и отправил дело на новое рассмотрение.

В июне 2018 года Хозяйственный суд г. Киева снова взыскал с коммунального предприятия в пользу "Интерстрой Групп" 80 млн. грн. Однако апелляция с таким решением не согласилась.

Апелляционный суд признал правомерным обращение с апелляционной жалобой прокуратуры, учитывая пассивное поведение Киевсовета, который не обжаловал решение Хозяйственного суда о взыскании средств.

Коллегия судей отметила пассивное поведение Киевсовета, которое фактически привело к незаконному взысканию средств

К тому же 18 ноября 2019 было начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 364 УК Украины по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева" и Киевской городской государственной администрации, которые в интересах ООО "Интерстрой Групп" умышленно не уплатили судебный сбор для апелляционного обжалования решения по этому делу.

Как закономерный (и справедливый) итог: 8 июля Северный апелляционный хозяйственный суд Киева отменил решение о взыскании с коммунального предприятия “Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева” в пользу ООО “Интерстрой Групп” ущерба в размере 80,67 млн грн.

Что обнаружил суд

Апелляционный суд проанализировал обстоятельства дела в совокупности и установил, что разрушение указанных объектов происходило в силу различных факторов. А определить их пропорциональное соотношение и пропорциональность влияния на состояние имущественного комплекса компании не представляется возможным.

Состояние бывшей территории завода "Ремдизель" уже в 2015 было "убитым". Google Maps

Еще один важный момент: в период с 2014 по 2017 год строительные работы на объекте, возле которого находится имущественный комплекс компании Фукса, вообще не проводились!

Также апелляционный суд добавил, что суд предыдущей инстанции не установил, насколько разумно и справедливо возмещать из местного бюджета убытки в сумме более 80 млн грн за имущество, которое "Интерстрой Групп" приобрел в 2015 году всего за 1,84 млн. грн.

Суд отметил, что указанное имущество – это промышленный объект, часть завода "Ремдизель". Однако компания Павла Фукса "Интерстрой Групп" арендовала три участка под этим имуществом для строительства жилых домов. Следовательно, компания не планировала использовать приобретенные помещения, построенные в 1930-х-1970-х гг., а скорее всего снесла бы их для строительства жилого комплекса.

Так что фактически компенсация за это имущество – это субсидирование нового строительства "Интерстрой Групп" за счет общины столицы. Но не удалось.

Так выглядит территория сейчас

Отметим, апелляционный суд 8 июля постановил взыскать с ООО "Интерстрой Групп" в пользу прокуратуры Киева 360 тыс. грн судебных расходов по уплате государственной пошлины за подачу апелляционной жалобы и в пользу КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева" – 552 тыс. грн.

Суд постановил взыскать с компании Фукса средства в пользу прокуратуры и коммунального предприятия

Отметим, это только одна афера, выгодополучателем которой является скандальный олигарх Павел Фукс. На кону стоят миллиарды.

Продолжение следует...