Крал у спящего: в Киеве вор попал на видео

В Киеве возле "Портер Паба" бывший боец батальона "Азов" Максим Ярош заснял момент кражи денег у спящих на лавочке людей каким-то бродягой.

"Портер Паб. Всегда дает хорошо выпить и проспаться на лавочке. Но он не отвечает за то, что у вас не украдут последние деньги на проезд. Каким-то бродягой", – подписал он видео.

Мужчина подсел к спящим и еле заметно вытянул деньги из кармана у одного из них. На вопрос, зачем он это сделал, неизвестный ответил, что знает этого человека. Ярош настоял на том, чтобы тот вернул украденное.

"Я не успел снять, как он у других вытянул, а потом пошел к этим", – резюмировал он.

Пользователи сети оценили поступок Яроша. Некоторые даже назвали его кумиром.

"Макс огонь, ты мой кумир", "Такому балбесу попадешь по зубам и заражение. Надо ногой пи*дить", "Молодец Макс! Красавца", "И тут справа прилетело", - восхитились подписчики.

Как сообщал "Обозреватель", в конце декабря Ярош помешал мошенникам украсть кошелек у пассажира.