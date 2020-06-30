COVID-19 заболели еще 57 киевлян: появилась статистика по районам

За прошедшие сутки, 29 июня, COVID-19 в Киеве заболело 57 человек. Всего в столице лабораторно подтверждено 5037 случаев коронавируса.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram. Он отметил, что среди новых инфицированных шесть медиков. Выздоровели за минувшие сутки 11 киевлян. Всего коронавирус преодолели 1563 жителя Киева.

Так, за минувшие сутки в столице заболели:

24 женщины в возрасте от 18 до 72 лет

32 мужчин от 20 до 67 лет

восьмилетний мальчик.

Статистика по коронавирусу в Киеве. Telegram Виталия Кличко

В больницы столицы госпитализировали 14 пациентов. Остальные лечатся на самоизоляции под контролем медиков.

Больше всего случаев заражения обнаружили в районах: Днепровском – 21, Шевченковском – 16, Деснянском – 10.

Статистика по коронавирусу в Киеве Telegram Виталия Кличко

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро вторника, 30 июня, в Украине официально подтверждено 44 344 случая коронавирусной инфекции. Из них 706 были обнаружены за минувшие сутки.