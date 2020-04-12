Коронавирусом в Киеве заболело еще 20 человек: Кличко сообщил подробности

В Киеве лабораторно подтвердили еще 20 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19. Всего в столице 416 случаев заболевания.

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Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Среди новых инфицированных 5 женщин в возрасте от 49 до 60 лет и 15 мужчин в возрасте от 19 до 74 лет. Один из новых больных – медик.

"В больницы города госпитализировали четырех пациентов. Другие – лечатся дома, на самоизоляции, под контролем врачей", – отметил Кличко.

Киев на карантине

Мэр города в очередной раз призвал киевлян оставаться дома на время карантина в связи со стремительным распространениеМ коронавируса в Украине.

"Друзья! Я понимаю, что сегодня праздник – Вербное воскресенье. Понимаю, что все устали сидеть дома. Но призываю вас: не рискуйте, оставайтесь дома! Берегите себя! " – отметил он.

Напомним, по состоянию на утро 12 апреля в Киеве официально подтвердили 416 случаев инфицирования COVID-19.

Как писал OBOZREVATEL ранее, 21-летний киевлянин Виктор Фантаев заразился коронавирусом и рассказал о том, как начиналось и протекает его заболевание.

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