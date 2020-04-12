Главная Новости
12 апреля • обновлено в 12:12
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Новости Киева

Коронавирусом в Киеве заболело еще 20 человек: Кличко сообщил подробности

3.3т
Читать материал на украинском

В Киеве лабораторно подтвердили еще 20 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19. Всего в столице 416 случаев заболевания.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Среди новых инфицированных 5 женщин в возрасте от 49 до 60 лет и 15 мужчин в возрасте от 19 до 74 лет. Один из новых больных – медик.

"В больницы города госпитализировали четырех пациентов. Другие – лечатся дома, на самоизоляции, под контролем врачей", – отметил Кличко.

Киев на карантине

Киев на карантине

Мэр города в очередной раз призвал киевлян оставаться дома на время карантина в связи со стремительным распространениеМ коронавируса в Украине.

"Друзья! Я понимаю, что сегодня праздник – Вербное воскресенье. Понимаю, что все устали сидеть дома. Но призываю вас: не рискуйте, оставайтесь дома! Берегите себя! " – отметил он.

Напомним, по состоянию на утро 12 апреля в Киеве официально подтвердили 416 случаев инфицирования COVID-19.

Как писал OBOZREVATEL ранее, 21-летний киевлянин Виктор Фантаев заразился коронавирусом и рассказал о том, как начиналось и протекает его заболевание.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Глеб Иванов
Тема
Коронавирус
Место
Украина Киев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
7
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кияни

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 2777.

    Вылечились: 89. Умерли: 83.

  • В мире заболели 1,79 миллиона человек, погибли – более 108 тысяч.

  • Есть главный маркер: инфекционист сказал, когда эпидемия COVID-19 пойдет на спад.

  • Миру грозит новая эпидемия коронавируса после отмены карантина.

  • Инфекционист Владимир Курпита посчитал, что в Украине заболеет миллион граждан.

Новости Киева

Топ-публикации

Топ-блоги