Коронавирусом в Киеве заболели более 400 человек за сутки

В Киеве по состоянию на утро 4 октября зафиксировали 24 450 случаев коронавируса. За минувшие сутки заболевание обнаружили у 407 жителей столицы.

Соответствующие данные появились на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса от СНБО, их также подтвердил в Telegram мэр города Виталий Кличко.

Всего в Киеве 420 летальных случаев, вызванных вирусом, из них за минувшие сутки – 8.

Заболели:

216 женщин в возрасте от 18 до 89 лет;

157 мужчин в возрасте от 18 до 90 лет;

15 девочек от 1 до 17 лет и 19 мальчиков от 1 до 17 лет.

Заболели, в частности, 22 медика.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе – 72, в Дарницком и Днепровском – по 63 и в Соломенском районе – 40 случаев.

Не уменьшается количество госпитализированных больных. В больницы столицы попали 45 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

Всего в Киеве от COVID-19 выздоровели уже 7864 жителя. За минувшие сутки болезнь преодолели 207 человек.

В Киевской области за сутки был выявлен 161 новый случай инфицирования, всего – 9752. При этом умерли 200 пациентов (+7 за сутки), выздоровели – 5899 (+80 за сутки).

СНБО

СНБО

Telegram Виталия Кличко

Скрин Telegram

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 4 октября в Украине официально подтверждены 226 462 случая коронавирусной инфекции. Из них 4140 – обнаружены за прошедшие сутки.