Александровская больница Киева приготовилась к коронавирусу: врач раскрыл подробности

В Киеве Александровская клиническая больница приготовилась к приему больных коронавирусом COVID-19.

О том, как в столице будут бороться с новым вирусом, рассказал в эфире ObozTV врач Александровской больницы Киева Александр Васильев.

"Александровская клиническая больница сейчас так перестроена, чтобы принимать инфекционных пациентов. ЛОР-отделение рассчитано на 60 коек и оно сейчас перепрофилировано под прием инфекционных пациентов", - сообщил Васильев.

По его словам, сейчас в инфекционном отделении Александровской клинической больницы находится приблизительно 30 пациентов.

Врач опроверг информацию СМИ о том, что "в Александровскую больницу едет множество скорых помощей".

"У нас абсолютно спокойное предоставление скорой медицинской помощи. Все пациенты, которые поступают по скорой помощи, не находятся в очередях. Они получают нормальную помощь. Есть очередь людей, которые сами хотят приехать и пройти тесты. Вследствие того, что эти люди не всегда ведут себя адекватно, принято решение, что возле корпусов будет находиться охрана", - отметил он.

Васильев подчеркнул, что в больнице имеются экспресс-тесты для людей, которые поступают с высокой температурой. Также он сообщил, что врачи-инфекционисты обеспечены специальными защитными костюмами.

На вопрос, будут ли доплачивать сотрудникам больницы за работу в условиях коронавируса, медик ответил: "Очень хотелось бы, но о таком не говорили. Спросили – готовы ли предоставлять помощь? Мы сказали, что готовы. Мы подписались, что не будем ходить в отпуск во время развития ситуации в Киеве, не будем покидать свой пост, будем посещать свою работу согласно графику".

inforesist.org

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 24 марта подтвердили еще три случая инфицирования коронавирусом COVID-19. Всего в столице зафиксирован 31 случай заболевания.

В Киевской области возросло количество больных COVID-19. По состоянию на 24 марта, было зафиксировано 15 случаев, из которых 10 - за сутки.

Доктор медицинских наук Алла Мироненко прогнозирует, что коронавирус в Украине пойдет на спад ближе к лету, поскольку подобные вирусы чувствительны к солнечному свету. Однако уже осенью возможна новая волна эпидемии.

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