Коронавирус в Киеве: заболели 76 человек, один умер. Статистика по районам
За прошлые сутки коронавирусом в Киеве заразились 76 человек
За пятницу, 18 июня, коронавирусом в Киеве заразились 76 человек, при этом один пациент скончался.
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Как сообщил в Telegram мэр столицы Виталий Кличко, всего подтверждено 4252 случая инфицирования, из них 97 – летальных.
За минувшие сутки больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Оболонском – 15, Соломенском – 11, Дарницком и Святошинском – по восемь.
Статистика по коронавирусу в Киеве (Telegram Виталия Кличко)
Заболели:
36 женщин в возрасте от 22 до 85 лет;
32 мужчины в возрасте от 18 до 74 лет;
пять девочек от пяти до 15 лет и три мальчика, которым два, семь и 17 лет.
Также заразились двое медиков.
В больницы столицы госпитализировали пять пациентов, другие – на самоизоляции под контролем врачей.
Выздоровели за сутки 59 человек. Всего COVID-19 преодолел 1391 житель Киева.
Скриншот Telegram
Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 20 июня в Украине официально подтверждены 35 825 случаев коронавирусной инфекции. Из них 841 был обнаружен за прошедшие сутки.