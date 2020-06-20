Коронавирус в Киеве: заболели 76 человек, один умер. Статистика по районам

За прошлые сутки коронавирусом в Киеве заразились 76 человек

За пятницу, 18 июня, коронавирусом в Киеве заразились 76 человек, при этом один пациент скончался.

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Как сообщил в Telegram мэр столицы Виталий Кличко, всего подтверждено 4252 случая инфицирования, из них 97 – летальных.

За минувшие сутки больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Оболонском – 15, Соломенском – 11, Дарницком и Святошинском – по восемь.

Статистика по коронавирусу в Киеве (Telegram Виталия Кличко)

Заболели:

36 женщин в возрасте от 22 до 85 лет;

32 мужчины в возрасте от 18 до 74 лет;

пять девочек от пяти до 15 лет и три мальчика, которым два, семь и 17 лет.

Также заразились двое медиков.

В больницы столицы госпитализировали пять пациентов, другие – на самоизоляции под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 59 человек. Всего COVID-19 преодолел 1391 житель Киева.

Скриншот Telegram

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 20 июня в Украине официально подтверждены 35 825 случаев коронавирусной инфекции. Из них 841 был обнаружен за прошедшие сутки.