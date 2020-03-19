Коронавирус в Киеве: власть организовала помощь пенсионерам и закупила маски

Власть Киева организовала доставку продуктов, лекарств и средств гигиены для одиноких киевлян-пенсионеров. На сегодняшний день более 12 тысяч одиноких пожилых людей нуждаются в такой помощи.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, отвечая на вопросы, полученные от СМИ. Он отметил, что все социальные работники проинструктированы по предотвращению распространения инфекции Covid-19 и соблюдают правила гигиены, посещая подопечных (чтобы посмотреть видео пресс-конференции, доскролльте до конца).

"Мы понимаем, что категория населения в возрасте 60+ является наиболее уязвимой к коронавирусу. Именно поэтому мы организовали доставку продуктов и необходимых средств (лекарств, средств гигиены) для одиноких пенсионеров. Чтобы максимально ограничить их контакты с другими людьми", – сказал Кличко.

Также он сообщил, что в Киев поступило 62 тысячи медицинских масок, которые заказал город. По словам мэра, на следующей неделе Киев должен получить еще более 100 тысяч масок, изготовление которых заказали на украинских предприятиях.

Он отметил, что сейчас эти медицинские маски делают. Также город заказал маски рубежом. Имеющиеся маски столичная власть сегодня распространяет в больницы медикам, на коммунальные предприятия, работникам полиции и на тем предприятиям, от работы которых зависит жизнедеятельность города.

Кроме того, по словам Кличко, в столичных медучреждениях за неделю экспресс-тесты на коронавирус сделали 230-ти киевлянам. Он добавил, что тесты делают исключительно по рекомендации врача и в медучреждениях.

Как сообщал OBOZREVATEL, власти Киева пообещала организовать перевозки медиков, полицейских и работников предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность города, в условиях карантина из-за распространения коронавируса.

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