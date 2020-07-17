Коронавирус в Киеве пошел на спад: Кличко озвучил статистику на 17 июля

Коронавирусом в Киеве за минувшие сутки, 16 июля, заболели еще 76 человек. Всего количество заболевших возросло до 6689 человек.

Об этом рассказал глава города Виталий Кличко на онлайн-брифинге 17 июля.

26 женщин в возрасте от 18 до 83 лет, 5 девочек – от 11 месяцев до 13 лет.

42 человека в возрасте от 18 до 84 лет, трое мальчиков от 3 месяцев до 3 лет.

В больницы столицы госпитализировали семерых пациентов. Остальные находятся на самоизоляции под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 126 человек – это наибольшее количество тех, кто поборол болезнь, за все время пандемии (всего выздоровели – 2320 киевлян).

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе столицы (13), Деснянском (11), в Соломенском и Шевченковском (по 9 случаев).

Напомним, накануне, 15 июля, заболевание обнаружили у 116 жителей столицы.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Киевщине по состоянию на утро 16 июля было зафиксировано 3144 подтвержденных случая COVID-19. За минувшие сутки заболевания обнаружили еще у 16 человек, однако выздоровели за это время 86 жителей области, умер один человек.