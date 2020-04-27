Коронавирус в Киеве перешагнул отметку в 1200 больных: свежие данные

В Киеве по состоянию на понедельник, 27 апреля, подтверждено уже 1220 случаев коронавируса. За сутки добавилось еще 32 больных.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга 27 апреля, который транслировала пресс-служба КГГА на своем YouTube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Среди новых зараженных 2 медика. Заболели за сутки 11 женщин и 21 мужчина.

Всего скончались 23 человека (+1 летальный случай за сутки), а выздоровели 60.

Коронавирус в Киеве перешагнул отметку в 1200 больных

Среди мужчин, у которых за минувшие сутки подтвердили заболевания – 20 семинаристов из Киево-Печерской Лавры. Одного пациента госпитализировали в Александровскую больницу. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

По словам мэра, главное, чтобы количество больных не возросло, поэтому следующие две недели станут самыми трудными и не стоит недооценивать опасность.

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Как сообщал OBOZREVATEL, всего в Украине зафиксировано уже 9009 случаев коронавируса.

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