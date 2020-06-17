Коронавирус в Киеве не отступил: за сутки подтвердили 41 случай

По состоянию на среду, 17 июня, количество заражений коронавирусом COVID-19 в Киеве достигло 4 026. Из них 41 было выявлено за последние сутки. В том числе заболели трое медиков.

Об этом на брифинге заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко, отметив, что 17 июня жертвами пандемии стали двое киевлян (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По словам главы города, за минувшие сутки заболели:

26 женщин в возрасте от 20 до 81 года;

10 мужчин в возрасте от 25 до 75 лет;

одна девочка, которой 7 лет, и 4 мальчиков в возрасте от 1 до 6 лет.

Статистика по коронавирусу в Киеве на 17 июня

Что касается пациентов, нуждающихся в госпитализации, то их насчитали 9. Остальные больные находятся на самоизоляции, под контролем врачей.

"Выздоровели за минувшие сутки 66 человек. Всего коронавирус преодолели 1230 жителей столицы. Больше всего случаев заболевания обнаружили в Святошинском районе – 11 и в Голосеевском – 5 случаев", – отметил Кличко.

Также он акцентировал внимание на том, что 12% (582 человека) от всех больных коронавирусом в Киеве составляют медики, заразившиеся на работе.

Ситуация с коронавирусом в Киеве

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