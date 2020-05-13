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13 мая • обновлено в 16:26
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Коронавирус в Киеве атакует детей: Кличко срочно обратился к родителям

3.7т
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Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице коронавирусом заражены 126 детей – 17 из них находятся в больницах города.

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Об этом он рассказал во время брифинга 13 мая, который транслировала пресс-служба КГГА на своем YouTube-канале. По словам мэра, болеют от младенцев до подростков (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Я вчера вечером был в городской детской инфекционной больнице. Так я вам скажу, все боксы в ней заполнены больными детьми и пациентами с подозрением на коронавирус. Я еще раз призываю родителей: не ведите детей на площадки, в публичные места, не отпускайте бесконтрольно гулять. Вы несете ответственность за здоровье своего ребенка. Не будьте легкомысленными!" – обратился к киевлянам Кличко.

Коронавирус в Киеве атакует детей: Кличко срочно обратился к родителям

Он также показал репортаж из больницы, который снял на телефон.

Коронавирус в Киеве атакует детей: Кличко срочно обратился к родителям

kiev.klichko.org

Коронавирус в Киеве атакует детей: Кличко срочно обратился к родителям

kiev.klichko.org

Коронавирус в Киеве атакует детей: Кличко срочно обратился к родителям

kiev.klichko.org

Коронавирус в Киеве атакует детей: Кличко срочно обратился к родителям

kiev.klichko.org

Коронавирус в Киеве атакует детей: Кличко срочно обратился к родителям

kiev.klichko.org

Коронавирус в Киеве атакует детей: Кличко срочно обратился к родителям

kiev.klichko.org

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине по состоянию на утро 13 мая зарегистрировали 16 425 заражений коронавирусом COVID-19.

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Коронавирус
Персона
Виталий Кличко
Место
Украина Киев
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