Коронавирус в Киеве атакует детей: Кличко срочно обратился к родителям

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице коронавирусом заражены 126 детей – 17 из них находятся в больницах города.

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Об этом он рассказал во время брифинга 13 мая, который транслировала пресс-служба КГГА на своем YouTube-канале. По словам мэра, болеют от младенцев до подростков (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Я вчера вечером был в городской детской инфекционной больнице. Так я вам скажу, все боксы в ней заполнены больными детьми и пациентами с подозрением на коронавирус. Я еще раз призываю родителей: не ведите детей на площадки, в публичные места, не отпускайте бесконтрольно гулять. Вы несете ответственность за здоровье своего ребенка. Не будьте легкомысленными!" – обратился к киевлянам Кличко.

Он также показал репортаж из больницы, который снял на телефон.

kiev.klichko.org

kiev.klichko.org

kiev.klichko.org

kiev.klichko.org

kiev.klichko.org

kiev.klichko.org

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине по состоянию на утро 13 мая зарегистрировали 16 425 заражений коронавирусом COVID-19.

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