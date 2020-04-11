Коронавирус нещадно атакует Киев: уже 7 жертв, почти 400 инфицированы

Карина Бондаренко Кияни 10:22, 11.04.2020 Обновлено: 11:26, 11.04.2020

За прошедшие сутки количество инфицированных коронавирусом в Киеве увеличилось на 48 человек, скончался один зараженный.

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Тревожную динамику распространения COVID-19 опубликовал мэр столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале. Так, всего в Киеве зафиксировано уже 396 подтвержденных случаев заболевания.

Виталий Кличко
kp.ua

Заболели:

  • 20 женщин в возрасте от 21 до 82 лет

  • 24 мужчины в возрасте от 20 до 82 лет

  • Три девочки в возрасте 3, 11 и 15 лет и 12-летний мальчик.

Среди киевлян, которые заболели за минувшие сутки – пять медиков. В больницы госпитализировали 24 пациента. Другие – лечатся дома, на самоизоляции, под контролем медиков.

"Я еще раз обращаюсь ко всем: не уменьшайте угрозу, не пренебрегайте правилами! И напомню: в эти выходные, для контроля за соблюдением ограничений, правоохранители будут нести усиленную службу. Увеличат количество нарядов полиции для патрулирования в парках и скверах, в общественных местах Киева. Поэтому не идите туда, где вас могут оштрафовать! Оставайтесь дома! Не подвергайте опасности себя и своих близких", – подчеркнул Кличко.

Как писал OBOZREVATEL ранее, 21-летний киевлянин Виктор Фантаев заразился коронавирусом и рассказал о том, как начиналось и протекает его заболевание.

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Кияни

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