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11 апреля • обновлено в 11:35
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Коронавирус нещадно атакует Киев: уже 7 жертв, почти 400 инфицированы

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За прошедшие сутки количество инфицированных коронавирусом в Киеве увеличилось на 48 человек, скончался один зараженный.

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Тревожную динамику распространения COVID-19 опубликовал мэр столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале. Так, всего в Киеве зафиксировано уже 396 подтвержденных случаев заболевания.

Виталий Кличко

Виталий Кличко

kp.ua

Заболели:

  • 20 женщин в возрасте от 21 до 82 лет

  • 24 мужчины в возрасте от 20 до 82 лет

  • Три девочки в возрасте 3, 11 и 15 лет и 12-летний мальчик.

Среди киевлян, которые заболели за минувшие сутки – пять медиков. В больницы госпитализировали 24 пациента. Другие – лечатся дома, на самоизоляции, под контролем медиков.

Коронавирус нещадно атакует Киев: уже 7 жертв, почти 400 инфицированы

"Я еще раз обращаюсь ко всем: не уменьшайте угрозу, не пренебрегайте правилами! И напомню: в эти выходные, для контроля за соблюдением ограничений, правоохранители будут нести усиленную службу. Увеличат количество нарядов полиции для патрулирования в парках и скверах, в общественных местах Киева. Поэтому не идите туда, где вас могут оштрафовать! Оставайтесь дома! Не подвергайте опасности себя и своих близких", – подчеркнул Кличко.

Как писал OBOZREVATEL ранее, 21-летний киевлянин Виктор Фантаев заразился коронавирусом и рассказал о том, как начиналось и протекает его заболевание.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавирус
Персона
Виталий Кличко
Место
Украина Киев
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Луньков Алекс
Луньков Алекс
Нещадно атакует...Я все понимаю, но все же вопрос остается: зачем нагнетать истерию?
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
если шановним интересно: я сегодня утром спросил у консьержа, говорит, что у нас в доме пока нет больных, слава Богу... у нас моют чем-то хлорсодержащим даже лифты, протирают все ручки... мусор со двора вывозят как обычно, ежедневно, даже в воскресенье... подъезд у нас один, дом 32 этажа, Москва...........
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Кияни

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