Коронавирус беспощадно атакует Киев: 4 человека погибли, 245 инфицированных

За минувшие сутки, 4 апреля, в Киеве подтвердили 31 новый случай заболевания коронавирусом COVID-19, из них один летальный. Всего в столице зафиксировали 245 случаев заражения и четыре смерти.

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Как сообщил в Facebook мэр Киева Виталий Кличко, за сутки заболели 18 женщин в возрасте от 21-го до 78-ти лет и 13 мужчин в возрасте от 19-ти до 78-ми лет. Один 71-летний мужчина скончался.

По его словам, 10 пациентов были госпитализированы в столичные больницы, 21 лечится дома на самоизоляции, под контролем медиков.

"Только трое киевлян из тех, которые заболели за прошедшие сутки, выезжали недавно заграницу. Другие границ Украины не покидали. Это означает, что вирус все больше охватывает Киев", – говорится в сообщении.

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