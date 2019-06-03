Копы застрелили ребенка: глава Нацполиции Киевщины подал в отставку и попросился на Донбасс

Глава Нацполиции в Киевской области Дмитрий Ценов подал в отставку.

Об этом он заявил журналистам вечером в понедельник, 3 июня, после масштабной акции протеста под стенами МВД после смерти 5-летнего ребенка, погибшего от пули полицейских.

"Я несу ответственность за действия своих подчиненных, поэтому обратился к главе Нацполиции с рапортом об отставке и прошу направить меня в место проведения ООС", - сказал Ценов.

В свою очередь глава Нацполиции Сергей Князев пообещал максимально способствовать расследованию.

"Прежде хочу выразить глубокие соболезнования родным Кирилла. Это ужасная трагедия. Как отец – даже не могу представить горе и отчаяние родителей от потери ребенка. В то время как руководитель Национальной полиции, – уверяю, что мы максимально будем способствовать расследованию этой трагедии. Такие действия несовместимы с присягой и достоинством полицейского. Мы рассчитываем на жесткое наказание для виновных", – сказал Князев.

Князев и Ценов скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, 5-летний Кирилл получил ранение в голову во время прогулки возле своего дома в Переяслав-Хмельницком 31 мая. Мальчик умер 3 июня в больнице, не приходя в сознание.

Полицейские, как выяснилось, были пьяными и просто "развлекались", стреляя по банкам.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что полицейские, которые убили ребенка, будут наказаны по всей строгости закона и дело не удастся "замять".

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