ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
пледа Венето «Прикосновение природы» Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
LadyCity

/Новости Киева

Копы застрелили ребенка: глава Нацполиции Киевщины подал в отставку и попросился на Донбасс

8.9тЧитать материал на украинском

Глава Нацполиции в Киевской области Дмитрий Ценов подал в отставку.

Об этом он заявил журналистам вечером в понедельник, 3 июня, после масштабной акции протеста под стенами МВД после смерти 5-летнего ребенка, погибшего от пули полицейских.

"Я несу ответственность за действия своих подчиненных, поэтому обратился к главе Нацполиции с рапортом об отставке и прошу направить меня в место проведения ООС", - сказал Ценов.

В свою очередь глава Нацполиции Сергей Князев пообещал максимально способствовать расследованию.

"Прежде хочу выразить глубокие соболезнования родным Кирилла. Это ужасная трагедия. Как отец – даже не могу представить горе и отчаяние родителей от потери ребенка. В то время как руководитель Национальной полиции, – уверяю, что мы максимально будем способствовать расследованию этой трагедии. Такие действия несовместимы с присягой и достоинством полицейского. Мы рассчитываем на жесткое наказание для виновных", – сказал Князев.

Новости
Узнали через пять часов: всплыли страшные подробности убийства ребенка полицейскими

Князев и Ценов

Князев и Ценов

скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, 5-летний Кирилл получил ранение в голову во время прогулки возле своего дома в Переяслав-Хмельницком 31 мая. Мальчик умер 3 июня в больнице, не приходя в сознание.

Полицейские, как выяснилось, были пьяными и просто "развлекались", стреляя по банкам.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что полицейские, которые убили ребенка, будут наказаны по всей строгости закона и дело не удастся "замять".

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Персона
Сергей Князев
Место
УкраинаКиев
Поделиться в Facebook
8
Комментарии
4
1
Смешно
10
Интересно
9
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Акопян Амелик
Акопян Амелик
КЛЯЧКО И ПАДЛУБИЯ ЗАХВАТИ С СОБОЙ!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Chekurda Taras
Chekurda Taras
Правильная реакция на трагедию со стороны руководства Нацполиции и руководства Киевской области! Чего требуют провокаторы? Отставки министра! С какой стати? Это порохоботы качают ситуацию
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Bloomfield Alex
Bloomfield Alex
Виноват не глава киевской милиции - хватит идиотизм имитировать!!!! 5 лет прошло - у Авакяна было и время и возможности работать !!!! ТЕПЕРЬ ХВАТИТ !!!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения