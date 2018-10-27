''Конопля лечит'': в Киеве устроили очередной марш за легализацию ''травы''

В Киеве под зданием Кабинета министров проходит очередная мирная акция под названием "Конопляный Марш Свободы" с требованием частично декриминализовать употребление марихуаны.

В ней принимают участие около 200 активистов. Они держат плакаты с надписями: "#Конопля лечит", "Медицинский канабис - наше право", "За качественные лекарства из конопли", "Украина. Реформы. Конопля" и прочее, сообщает "Укринформ".

Активисты также рисуют цветным мелом надписи "#Конопля лечит".

На месте проведения акции присутствуют около 50 правоохранителей.

"Сегодня мы пришли под здание Кабинета министров, чтобы спросить, кто медлит в выполнении государственной стратегии Украины относительно наркотиков. Стратегия есть и она четко прописана, ее сроки - это 2018-2020 годы. Этот год почти заканчивается, а сдвигов не очень много", - сказала пресс-секретарь Марша Татьяна Кузьменко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ровно год назад в Киеве проходил такой же марш с теми же требованиями, но за это время вопрос не решился.