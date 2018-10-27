МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
экшн-камеры Участвовать
Приз
Регистрация
LadyCity

/Новости Киева

''Конопля лечит'': в Киеве устроили очередной марш за легализацию ''травы''

1.4тЧитать материал на украинском

В Киеве под зданием Кабинета министров проходит очередная мирная акция под названием "Конопляный Марш Свободы" с требованием частично декриминализовать употребление марихуаны.

В ней принимают участие около 200 активистов. Они держат плакаты с надписями: "#Конопля лечит", "Медицинский канабис - наше право", "За качественные лекарства из конопли", "Украина. Реформы. Конопля" и прочее, сообщает "Укринформ".

Активисты также рисуют цветным мелом надписи "#Конопля лечит".

Новости
Газировка с марихуаной: Coca-Cola заявила о новшестве

На месте проведения акции присутствуют около 50 правоохранителей.

"Сегодня мы пришли под здание Кабинета министров, чтобы спросить, кто медлит в выполнении государственной стратегии Украины относительно наркотиков. Стратегия есть и она четко прописана, ее сроки - это 2018-2020 годы. Этот год почти заканчивается, а сдвигов не очень много", - сказала пресс-секретарь Марша Татьяна Кузьменко.

''Конопля лечит'': в Киеве устроили очередной марш за легализацию ''травы''
''Конопля лечит'': в Киеве устроили очередной марш за легализацию ''травы''

Как сообщал OBOZREVATEL, ровно год назад в Киеве проходил такой же марш с теми же требованиями, но за это время вопрос не решился.

Место
УкраинаКиев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
7
2
Смешно
1
Интересно
3
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги