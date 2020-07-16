Коммунальщиков Киева оденут в форму от украинских дизайнеров: Кличко рассказал подробности

Глеб Иванов Кияни 15:03, 16.07.2020 Обновлено: 15:04, 16.07.2020

Мэр Киева Виталий Кличко анонсировал проект по созданию новой удобной и стильной рабочей формы для работников коммунальных служб столицы.

Об этом мэр рассказал на своей странице в Facebook. По его словам, с помощью Ukrainian Fashion Week власти города привлекли нескольких молодых украинских дизайнеров – Владимира Демчинского, Ядвигу Нетикшу, Софию Русинович и Кирилла Харитонцева.

Facebook / Кличко – мэр
Facebook / Кличко – мэр
Facebook / Кличко – мэр

"Они уже разработали и представили на нашей общей встрече эскизы формы для коммунальных служб Киева. Видение униформы дизайнерами выглядит интересным и оригинальным. Некоторые варианты меня поразили", – написал мэр.

Facebook / Кличко – мэр
Facebook / Кличко – мэр
Facebook / Кличко – мэр

Кличко отметил, что модели от дизайнеров будут отдельно представлены на показе Ukrainian Fashion Week уже в сентябре. Изготовление рабочей одежды для коммунальщиков будет заказано у украинских производителей.

"Я убежден, в европейской столице люди, которые обеспечивают его жизнедеятельность, сервис и комфорт для жителей, должны работать в современной, удобной и красивой униформе!", – подчеркнул он.

Facebook / Кличко – мэр
Facebook / Кличко – мэр
Facebook / Кличко – мэр
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Кияни

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