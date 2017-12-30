Коммунальные "ужасы" Киева: фото столичных подъездов возмутили сеть

В социальных сетях вызвал дискуссии пост жительницы Киева, которая задалась вопросом - куда идут деньги, которые люди платят за содержание многоквартирных домов и придомовых территорий.

Жительница столицы Зинаида Куценко разместила в Facebook фотографии из подъездов по улице Пражской, которые давно не видели ремонта, но жители которых платят ЖЭКам до 600 грн с квартиры за содержание домов.

"Мне и моим соседям уже в течение полугода приходится платить по 600 (!) гривен с квартиры. В моей квитанции значится 603 грн. А было - 248 грн. ЖЭК увеличил плату почти втрое за то, что как убирали в подъездах, так и не убирают. Как не ремонтировали ничего, так и не ремонтируют. И главное, что это никоим образом не вяжется с определенными тарифами", - пишет Куценко.

По словам киевлянки, жильцы четырех соседних пятиэтажек на Пражской подсчитали, что платят около 200 тысяч в месяц, не получая взамен ничего.

"Позволить себе в знак протеста не платить не получается, потому элементарной справки "Форма №3" в ЖЭКе не дадут, пока не заплатишь этот бешеный долг. Настоящее крепостничество!" – добавила она.

В соцсетях пост киевлянки вызвал бурную дискуссию:

Как сообщал "Обозреватель", ранее киевский пенсионер превратил три этажа своего подъезда в "Версаль".