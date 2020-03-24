Начальник Главного управления Нацполиции Киева Андрей Крищенко заявил, что ведение запрета на передвижение по улице в ночное время поможет не допустить фактов мародерства в столице.

Как он отметил в интервью "Интерфакс-Украина" в Киеве из-за введения карантина из-за распространения коронавируса криминогенная обстановка не изменилась. По его словам, в целом уровень преступности в столице остается прежним.

"Мы понимаем, что в такое трудное время отмечается рост преступности. Но на сегодня нет этого, даже есть некоторое снижение уличной преступности: за последние сутки в Киеве не было ни одного грабежа, это случается крайне редко", – сказал он.

Комендантский час во время карантина может предотвратить мародерство – Крищенко

Кроме того, Крищенко высказал мнение о том, что комендантский час в ночное время помог бы предотвратить мародерство в столице.

"Поскольку предприятия и магазины закрыты, преступники могут воспользоваться этим, может начаться мародерство. И вот здесь бы пригодилась запрет выхода на улицу в ночное время", – сказал он.

"Поэтому усиление ограничительных мер вводится не только для изоляции людей, но и для того, чтобы кривая преступности не поползла вверх, ведь безопасность людей, профилактика и раскрытие преступлений - это наши непосредственные обязанности", – отметил Крищенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, заместитель главы Офиса президента Юлия Кузнецов заявила, что в случае соблюдения карантина в Украине, пандемию коронавируса COVID-19 можно будет преодолеть уже к маю.

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