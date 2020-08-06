Комарницкого уличили в "крышевании" песчаных браконьеров в Киеве.

Бывший депутат Киевсовета и соратник Леонида Черновецкого, а ныне так называемый "смотрящий" за Киевом Денис Комарницкий "крышует" незаконных добытчиков песка "Мостостроя" на столичных "Выдубичах".

Об этом заявил депутат Киевского городского совета Игорь Мирошниченко, передает "СтопКор". По его словам, Комарницкий получает "откаты" от тендеров.

"За этой площадкой есть смотрящий Денис Комарницкий, член "молодой команды" Черновецкого, который реализует все строительные проекты, и который получает все откаты от всех тендеров", – рассказал Мирошниченко.

Также он добавил, что на основании нецелевого использования земельного участка и несогласованных договора субаренды "Мостострой" задолжал городу Киеву сумму свыше 100 млн гривен. Компания до сих пор не оплатила этих средств.

Напомним, в промышленной зоне на Выдубичах компания "Мостострой" уже на протяжении длительного времени незаконно добывает песок.

Отметим,, ранее сайт Dubinsky.pro сообщил, что народ депутат Николай Тищенко, президент компании "Укрбуд" Сергей Кучер, а также бизнесмен Комарницкий занимаются незаконной добычей песка в Голосеевском районе Киева.

Как пишет издание, вероятно, они делают это при поддержке заместителя директора Департамента градостроительства и архитектуры исполнительного органа Юрия Таций. Речь идет о земельном участке площадью 16,7951 га, расположенный по ул. Промышленной в Голосеевском районе. Ее владельцем является территориальная община Киева в лице Киевского городского совета.

Как сообщал OBOZREVATEL, Киевская местная прокуратура №3 сообщила о подозрении генеральному директору одного из столичных предприятий. Его подозревают в незаконной добыче песка и растрате вверенного имущества в особо крупных размерах.