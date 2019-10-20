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20 октября • обновлено в 15:58
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"Коломойский победил": озвучена причина внезапного увольнения главы Киевской ОГА

1.3т Читать материал на украинском

Глава Киевской областной госадминистрации Михаил Бно-Айриян подал в отставку из-за постоянных информационных атак в свою сторону.

Это утверждает бывший народный депутат Сергей Лещенко. По его словам, Бно-Айриян "нарвался" на бизнесмена Игоря Коломойского.

"Коломойский победил Разумкова. Михаил Бно-Айриян подал в отставку по собственному желанию. Этому предшествовала массированная информационная кампания, которую вела группа Коломойского против губернатора, который являлся ставленником спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова", - написал он.

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"Цена вопроса - потоки и земля в Киевской области, которая является самой дорогой в Украине", - заявил Лещенко.

"Коломойский победил": озвучена причина внезапного увольнения главы Киевской ОГА

Владимир Зеленский и Михаил Бно-Айриян

Владимир Зеленский и Михаил Бно-Айриян

president.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший сотрудник "Укрэнерго" Михаил Бно-Айриян был назначен главой Киевской ОГА 10 июля. Удостоверение главы ОГА ему лично вручил президент Владимир Зеленский.

Известно, что Бно-Айриян учился в одной группе в Институте международных отношений с главой партии "Слуга Народа" Дмитрием Разумковым.

Ранее он работал в посольстве Украины в России, потом вернулся в Украину и стал советников министра иностранных дел Украины Константина Грищенко, который работал в правительстве Азарова.

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Персоны
Михаил Бно-Айриян Сергей Лещенко Игорь Коломойский Дмитрий Разумков
Место
Украина Киев
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