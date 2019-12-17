Масштабный сбой в столичном метро: почему новая система оплаты провалилась

В Киевском метрополитене 16 декабря произошел очередной масштабный сбой с системой оплаты Kyiv Smart Card и Pay Pass. По состоянию на утро 17 декабря проблема до сих пор не решена. В утренний час пик на станциях вновь образовались огромные очереди, а на одной из центральных станций у возмущенных пассажиров сдали нервы.

Какая причина сбоя, кто понесет ответственность, и когда наконец наладится работа столичного метро – читайте в OBOZREVATEL.

Главное:

В метро Киева весь вечер пассажиры не могли оплатить проезд Smart Card и Pay Pass.

На большинстве станций метро образовались огромные толпы народу. Сотрудники метрополитена не знали, как вести себя при подобных ЧП.

В столичном метрополитене сообщают, что сбой произошел из-за перезагрузки системы, хотя киевляне отмечают, что никаких причин для этого не было.

Пассажиры возмущены организацией работы метрополитена в экстренных случаях и требуют возмещения ущерба.

В пресс-службе столичного метро уверяют, что подобного больше не произойдет.

Очереди, возмущения и один жетончик на руки

Вечером, 16 декабря, жители и гости столицы столкнулись с проблемой при оплате проезда в столичным метрополитеном с помощью Kyiv Smart Card и Pay Pass. На большинстве станций образовались толпы из возмущенных пассажиров.

"Киевский метрополитен сломался. Не работают Smart Card, Pay Pass и карты киевлянина. Все диджтл-сообщество и пенсионеры вынуждены стоять в очереди за жетончиками, которых не должно быть еще с октября. Героические работницы метро не растерялись. Объявляют, что владельцы карт могут проходить мимо турникеты - через проход у диспетчера. Но и там очередь. И десятки тысяч гривен убытков для метрополитена", – написал журналист Сергей Головнев.

Впрочем, не на всех станциях метро можно было воспользоваться "халявным входом", работники станций направляли пассажиров покупать жетоны или же вовсе ехать на других видах транспорта.

"Сегодня в метро упали серверы. Карточка киевлянина – не работает, платежные карты – не работают. Никакие карты не работают! Хорошо, что жетоны не отменили. А то пришлось бы шлепать пешком, как тому дядечке, которому не очень "вежлива" тетушка кричала: "Езжайте другим видом транспорта", – пишет главный редактор The Page Андрей Юхименко.

Проблему решать в метрополитене не спешили, что привело к совсем кардинальным действиям со стороны недовольных граждан. Так, по сообщению Telegram-канала "ХК", на станции метро "Льва Толстого" устроили погром.

В результате образовалась огромная толпа – люди не могли попасть на нужные им поезда. Не сумев добиться решения проблемы, пассажиры устроили беспорядки, выломав турникеты и ограждения.

В сообщении случившееся сравнивают с ледовым побоищем и называют "поздравлением пассажиров с Новым годом" от Киевского метрополитена.

Правда, пресс-секретарь столичного метро Наталя Макогон в комментарии OBOZREVATEL опровергла данную информацию: "Нет, эта информация не подтверждается. Ни один турникет не был поврежден. Да, были зафиксированы случаи, когда люди перепрыгивали через турникеты, но такое, к сожалению, случается и в обычном режиме работы метро. Было зафиксировано отодвигание разделительного металлического барьера, но никаких повреждений имущества метрополитена не было".

Около 20:00 на странице Facebook "Киевского метрополитена" наконец объяснили причины вечернего колапса: "Работу е-билета и карты киевлянина почти восстановлено. Специалисты метрополитена и КП "ГИВЦ" (оператора электронного билета) на месте и перезапускают систему. Далее будут приняты все необходимые меры для предотвращения подобных случаев. Также проводится детальный анализ ситуации и ее причин. Еще раз извините за ваше испорченное настроение", – сказано в сообщении.

Но киевляне все же утверждают, что сбои в системе наблюдались и после сообщения столичного метро, а также были одиночные случаи на утро 17 декабря.

Что же случилось

На следующий день, около 14:00, на странице "Киевского метрополитена" в Facebook появилось сообщение о причинах сбоя системы: "По предварительным данным из-за перегрузки вышел из строя оборудования подземки. В ближайшее время оператор системы е-билета КП "ГИВЦ" запустит резервную сеть".

В пресс-службе также отметили, что специалисты метрополитена и КП "ГИВЦ" (оператора системы е-билета) детально изучают случай и разрабатывают механизмы недопущения подобных сбоев в работе.

"Специалисты решают технические, организационные и юридические вопросы для того чтобы подобная зрада больше не повторилась", – отметили в метро Киева.

В комментарии OBOZREVATEL Макогон подчеркнула, что метрополитен не имеет доступа к данным системы оплаты Kyiv Smart Card, а поэтому они не могут самостоятельно оперативно отреагировать на сбои в работе. Однако пресс-секретарь сообщила, что для сотрудников метро уже разрабатывается детальная инструкция для реагирования в подобных ситуациях.

"Вчера, конечно, была экстраситуация, и метрополитен, вместе с ГИВЦ, разрабатывает инструкцию по детальному реагирования на любые сбои в системе работы оплаты. Механизмы разрабатываются, утверждаются, и мы думаем, что повторение подобной ситуации однозначно не будет. А все работники будут иметь инструкции для реагирования в таких нетипичных случаях работы системы", – сказала Макогон.

Не первый сбой

Несмотря на обещания столичного метро принять все необходимые меры для предотвращения подобных случаев в дальнейшем, жители Киева не сильно этому верят, ведь система дает сбой не впервые.

Так, 8 ноября в час пик, только утренний, пассажиры вновь не могли провести оплату с помощью Kyiv Smart Card. Запустить систему не могли почти час, основной причиной назвали – сбой сетевого оборудования.

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Толкотня и давка образовалась на большинстве станций метрополитена, люди выстраивались в огромные очереди за жетонами.

Еще один случай произошел в четверг 29 августа около 8:30 утра, проблема решалась целый час. На это время в метро даже возобновили продажи и пополнение карточки метро, а также жетона для разовой поездки.

Локальные сбои в работе оплаты е-билетом происходят гораздо чаще, правда, не в час пик, это менее заметно для пассажиров. Но владельцы Kyiv Smart Card все больше жалуются на одиночные случаи отсутствия связи с сервером, когда карту просто не считывает. Работники метрополитена же разводят руками и предлагают купить жетон.

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К слову, и жетоны, и "зеленые" карты метро, которые оказались единственным методом для нормальной оплаты проезда в периоды сбоев, хотели вывести еще с 1 ноября 2019 года. Но их использование продлили.

Но при этом в метрополитене все также продают по одному жетону в руки, а, например, на станции "Кловской" и "Днипро" продажу жетонов не возобновили. Так же не вернули автоматы для пополнения "зеленых" карточек, которые были сняты на многих станциях, включая центральные и пересадочные, тем самым только усугубив ситуацию при подобных случаях.

По словам Макогон, возвращать автоматы для пополнения карт в метро Киева не намерены, но отмечают, что пополнить ее можно в кассах и в тех автоматах, которые еще остались на станции. К тому же пресс-секретарь столичного метрополитена отмечает, что с 1 апреля и жетоны, и "зеленые" карты будут выведены с оборота.

"Мы надеемся, что к апрелю "ГИВЦ" доработает все необходимые программные моменты, а мы со своей стороны разработаем все моменты по реагированию на любые ситуации, которые могут возникнуть", – сказала Макогон.

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