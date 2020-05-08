Количество зараженных коронавирусом в Киеве перевалило за 1700: Кличко озвучил свежую статистику

Кияни 12:17, 8.05.2020 Обновлено: 13:03, 8.05.2020

За прошедшие сутки 46 жителей Киева заболели COVID-19, среди них один медик. Три случая – летальных, 17 человек выздоровели.

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Об этом сообщил на брифинге мер столицы Виталий Кличко (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В Киеве коронавирусом заразились более 1700 человек

В целом количество инфицированных в Киеве составляет 1721 человек, из них 32 умерли и 127 выздоровели.

За сутки заболели:

  • 18 женщин в возрасте от 26 до 81 года и три девочки – 2-х, 8-ми и 13 лет;

  • 21 мужчина от 31 до 79 лет и четверо мальчиков, которым 9 месяцев, 4, 7 и 9 лет.

В больницы столицы госпитализировали 20 пациентов с COVID-19, другие лечатся дома под контролем врачей.

Всего в больницах из всех пациентов с коронавирусом – 44 в тяжелом состоянии, 5 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Telegram Виталия Кличко

Лабораторно подтвержденные случаи добавились за сутки в следующих районах:

  • Печерский +1

  • Шевченковский +5

  • Соломенский +6

  • Днепровский +4

  • Святошинский +4

  • Деснянский +13

  • Подольский 0

  • Голосеевский +2

  • Оболонский +3

  • Дарницкий +8

Telegram Виталия Кличко

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 8 мая в Украине зарегистрировано 14 195 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них 361 летальный.

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