Количество зараженных коронавирусом в Киеве перевалило за 1700: Кличко озвучил свежую статистику

За прошедшие сутки 46 жителей Киева заболели COVID-19, среди них один медик. Три случая – летальных, 17 человек выздоровели.
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Об этом сообщил на брифинге мер столицы Виталий Кличко (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
В Киеве коронавирусом заразились более 1700 человек
В целом количество инфицированных в Киеве составляет 1721 человек, из них 32 умерли и 127 выздоровели.
За сутки заболели:
18 женщин в возрасте от 26 до 81 года и три девочки – 2-х, 8-ми и 13 лет;
21 мужчина от 31 до 79 лет и четверо мальчиков, которым 9 месяцев, 4, 7 и 9 лет.
В больницы столицы госпитализировали 20 пациентов с COVID-19, другие лечатся дома под контролем врачей.
Всего в больницах из всех пациентов с коронавирусом – 44 в тяжелом состоянии, 5 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
Telegram Виталия Кличко
Лабораторно подтвержденные случаи добавились за сутки в следующих районах:
Печерский +1
Шевченковский +5
Соломенский +6
Днепровский +4
Святошинский +4
Деснянский +13
Подольский 0
Голосеевский +2
Оболонский +3
Дарницкий +8
Telegram Виталия Кличко
Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 8 мая в Украине зарегистрировано 14 195 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них 361 летальный.
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