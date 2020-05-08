Количество зараженных коронавирусом в Киеве перевалило за 1700: Кличко озвучил свежую статистику

За прошедшие сутки 46 жителей Киева заболели COVID-19, среди них один медик. Три случая – летальных, 17 человек выздоровели.

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Об этом сообщил на брифинге мер столицы Виталий Кличко (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В Киеве коронавирусом заразились более 1700 человек

В целом количество инфицированных в Киеве составляет 1721 человек, из них 32 умерли и 127 выздоровели.

За сутки заболели:

18 женщин в возрасте от 26 до 81 года и три девочки – 2-х, 8-ми и 13 лет;

21 мужчина от 31 до 79 лет и четверо мальчиков, которым 9 месяцев, 4, 7 и 9 лет.

В больницы столицы госпитализировали 20 пациентов с COVID-19, другие лечатся дома под контролем врачей.

Всего в больницах из всех пациентов с коронавирусом – 44 в тяжелом состоянии, 5 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

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Лабораторно подтвержденные случаи добавились за сутки в следующих районах:

Печерский +1

Шевченковский +5

Соломенский +6

Днепровский +4

Святошинский +4

Деснянский +13

Подольский 0

Голосеевский +2

Оболонский +3

Дарницкий +8

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Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 8 мая в Украине зарегистрировано 14 195 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них 361 летальный.

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