Количество заболевших COVID-19 жителей Киева превысило 100 тысяч

В Киеве по состоянию на утро воскресенья, 20 декабря, зафиксировали 100 450 случаев коронавируса. За минувшие сутки заболевание обнаружили у 756 жителей столицы.

За сутки в городе умерли 14 пациентов, всего летальных случаев – 1713. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО, информацию также подтвердил в Telegram мэр Киева Виталий Кличко.

Заболели:

415 женщин в возрасте от 18 до 85 лет;

281 мужчин в возрасте от 18 до 88 лет;

26 девочек от 2 до 17 лет и 34 мальчика от 4 до 17 лет.

Заболели, в частности, 25 медиков. В больницы столицы госпитализировали 62 пациента. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 216, в Днепровском – 170 и в Подольском – 79 случаев.

Выздоровели за прошедшие сутки 226 человек. Всего коронавирус преодолели 32 175 жителей Киева.

В Киевской области за сутки были выявлены 592 новых случая инфицирования, всего – 53 007. При этом умер 881 пациент (+2 за сутки), выздоровело – 24 612 (+326 за сутки).

СНБО

СНБО

Telegram Виталия Кличко

Скрин Telegram

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 20 декабря в Украине официально подтверждено 964 448 случаев коронавирусной инфекции. Из них 8 325 – обнаружено за прошедшие сутки, что на 3,4 тысячи меньше, чем за день до этого.