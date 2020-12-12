Количество заболевших COVID-19 жителей Киева перевалило за 90 тысяч

В Киеве по состоянию на утро субботы, 12 декабря, зафиксировали 90 013 случаев коронавируса. За минувшие сутки заболевание обнаружили у 1696 жителей столицы.

За сутки в городе умерли 23 пациента, всего летальных случаев – 1574. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО.

Выздоровели за прошедшие сутки 859 человек. Всего коронавирус преодолели 28 628 жителей Киева.

В Киевской области за сутки были выявлены 785 новых случая инфицирования, всего – 47 783. При этом умерло 817 пациентов (+12 за сутки), выздоровело – 19 626 (+762 за сутки).

СНБО

СНБО

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 12 декабря в Украине коронавирусом заразились 885 039 человек. Из них 12 811 – за минувшие сутки. В частности, заболели 593 ребенка и 572 медработника.