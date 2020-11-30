Количество заболевших COVID-19 жителей Киева перевалило за 70 тысяч
Всего в Киеве 1292 летальных случая, вызванных коронавирусом
За минувшие сутки болезнь преодолели 88 жителей столицы
В Киевской области за сутки был выявлен 691 новый случай инфицирования
В Киеве по состоянию на утро понедельника, 30 ноября, зафиксировали 70 478 случаев коронавируса. За минувшие сутки заболевание обнаружили у 1460 жителей столицы.
За сутки в городе умерли 13 пациентов, всего летальных случаев – 1292. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО.
Выздоровели за прошедшие сутки 88 человек. Всего коронавирус преодолели 22 843 жителя Киева.
В Киевской области за сутки был выявлен 691 новый случай инфицирования, всего – 37 687. При этом умерло 678 пациентов (ни одной смерти за сутки), выздоровело – 12 694 (+48 за сутки).
Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 30 ноября в Украине официально подтверждены 732 625 случаев коронавирусной инфекции. Из них 9 946 – обнаружены за прошедшие сутки.