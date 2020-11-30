Количество заболевших COVID-19 жителей Киева перевалило за 70 тысяч

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Кияни
2,1 т.

  • Всего в Киеве 1292 летальных случая, вызванных коронавирусом

  • За минувшие сутки болезнь преодолели 88 жителей столицы

  • В Киевской области за сутки был выявлен 691 новый случай инфицирования

Статистика по коронавирусу в Киеве

В Киеве по состоянию на утро понедельника, 30 ноября, зафиксировали 70 478 случаев коронавируса. За минувшие сутки заболевание обнаружили у 1460 жителей столицы.

За сутки в городе умерли 13 пациентов, всего летальных случаев – 1292. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО.

Выздоровели за прошедшие сутки 88 человек. Всего коронавирус преодолели 22 843 жителя Киева.

В Киевской области за сутки был выявлен 691 новый случай инфицирования, всего – 37 687. При этом умерло 678 пациентов (ни одной смерти за сутки), выздоровело – 12 694 (+48 за сутки).

СНБО
СНБО

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 30 ноября в Украине официально подтверждены 732 625 случаев коронавирусной инфекции. Из них 9 946 – обнаружены за прошедшие сутки.

УкраинаКиевКоронавирусСНБО