Количество заболевших COVID-19 жителей Киева перевалило за 50 тысяч

В Киеве по состоянию на утро 15 ноября зафиксировали 50 620 случаев коронавируса. За минувшие сутки заболевание обнаружили у 921 жителя столицы.

Как сообщил в Telegram мэр Киева Виталий Кличко, за сутки произошло 15 летальных случаев. Всего от COVID-19 в городе умерли 965 человек.

Заболели:

525 женщин в возрасте от 18 до 97 лет;

343 мужчины в возрасте от 18 до 93 лет;

25 девочек от 11 месяцев до 17 лет и 28 мальчиков от 3 лет до 17.

Заболели также 42 медика.

В больницы столицы госпитализировали 44 пациента. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 57 человек. Всего коронавирус преодолели 18 759 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе – 124, в Оболонском – 121 и в Деснянском – 120 случаев.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 15 ноября в Украине официально подтверждено 535 857 случаев коронавируса. Из них 10 681 – выявлен за минувшие сутки.