Когда заработает метро в Киеве: в подземке опровергли озвученные даты

В Киевском метрополитене опровергли распространенную ранее информацию о дате возобновления работы подземки. Сейчас конкретных сроков возобновления работы метро нет.

Об этом сообщается на официальном сайте Киевского метрополитена.

"Метрополитен не давал никакой информации относительно дат возобновления работы подземки. Новость, распространенная в некоторых СМИ о возможных датах – не соответствует действительности. Согласно Постановлению Кабмина сейчас карантинные меры, в том числе по метро, продлены до 11 мая", - говорится в сообщении.

Администрация подземки призывает проверять информацию и искать новости по поводу возобновления работы метрополитена исключительно на официальных ресурсах.

"Напоминаем, что официальными страницами киевского метрополитена являются сайт metro.kyiv.ua и страницы только в сетях ФБ и Твиттер (Kyivmetroalerts (все новости) и kyivmetroalert (изменения в работе). У нас НЕТ канала в Телеграмм. Просим использовать информацию из достоверных источников", - подчеркнули в столичном метрополитене.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал возобновление работы столичного метрополитена летом. По словам главы правительства, заработать метро может не раньше чем через месяц после окончания карантина. При условии, что карантин не будет продлен после 11 мая, запустить метро Шмыгаль пообещал 10 июня.