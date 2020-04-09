Когда заработает метро в Киеве? Появился официальный ответ

КП "Киевский метрополитен" предварительно готов возобновить работу сразу после окончания карантина 24 апреля.

В любом случае решение об открытии метро будет приниматься правительством, сообщила в комментарии OBOZREVATEL спикер предприятия Наталья Макогон.

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"Мы работаем по постановлению правительства, которым, пока, ограничения введены до 24 апреля. Если будет другое постановление правительства, мы будем его выполнять. Вся инфраструктура у нас готова к возобновлению работы в любой момент, когда будет соответствующее распоряжение", – сказала она.

Пока же работники метрополитена работают в обычном режиме и выполняют необходимые ремонтные работы в подземке.

метро Киева

"У нас происходит замена шпал, рельсов, ремонты в туннелях, побелка, покраска, замена электрооборудования. Происходят ремонты вагонов, эскалаторов, капитальные ремонты проводятся на станциях "Золотые ворота" и "Майдан Независимости", – рассказала Макогон.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СМИ написали о том, что работу метро в Киеве, приостановленную в связи с карантином по всей Украине, могут восстановить 8-9 мая.