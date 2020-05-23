Когда в Киеве откроют кладбища: озвучена дата и правила

С 1 июня в Киеве планируют открыть для посещения, среди прочего, городские кладбища.

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Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, об этом рассказал заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Байковое кладбище в Киеве

"С 1 июня в столице планируют открыть для общего доступа пляжи и зоны отдыха у водоемов, спортивные и фитнес-комплексы, детско-юношеские спортивные школы (без бассейнов), также снять ограничения посещения городских кладбищ. Возобновят работу учреждения профессионально-технического и высшего образования для выпускников и абитуриентов", – заявил он.

По словам Пантелеева, соответствующее решение собираются принять 25 мая на заседании Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

При этом он отметил, что наличие средства индивидуальной защиты – маски, останется обязательным требованием пребывания в общественных местах.

Если это решение будет принято, то на Троицкую субботу, 6 июня, киевлянам можно будет посетить усопших.

Как писал OBOZREVATEL, в конце апреля в Украине закрыли кладбища в поминальные дни.

Кабинет министров продлил карантин в Украине до 22 июня, однако ослабил запреты, действовавшие до 22 мая.

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