Когда появятся экспресс-тесты и почему закрыли школы: Кличко ответил на 5 вопросов о карантине в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко поблагодарил киевлян и ответственный бизнес, которые отреагировали на противоэпидемические ограничения, введенные городом, чтобы обезопасить жителей столицы от возможного инфицирования коронавирусом.
Об этом он заявил в видеообращении на своей странице в Facebook.
"Друзья! Сегодня в столице первый день действуют противоэпидемические ограничения. Ввели мы их на упреждение. Чтобы обезопасить жителей города от возможного инфицирования коронавирусом. Киев живет и работает. Но немного в других условиях. И я благодарен киевлянам за понимание, за ответственное отношение к своему здоровью и безопасности окружающих", – сказал Кличко.
Виталий Кличко
Скриншот
Также мэр Киева поблагодарил ответственному бизнесу, который отреагировал на меры, введенные городом. В частности, сетям кинотеатров, которые отменили сеансы. Развлекательным центрам, которые приостановили работу.
"Тем, кто будет пытаться не соблюдать противоэпидемические мероприятия, напомню, грозит административная или уголовная ответственность. Ведь речь идет о безопасности и здоровьи жителей города!" – добавил он.
Вместе с тем, Кличко ответил на пять вопросов, которые чаще всего задают ему пользователи в социальных сетях. В частности, будут ли дезинфицировать метро и автобусы, почему закрывают сады и школы, если дети не болеют. Зачем городу такие ограничительные меры, если в Киеве нет больных коронавирус. Что делать родителям, дети которых сегодня не посещают школы и садики из-за противоэпидемических мероприятий. И когда в городе появятся экспресс-тесты на выявление коронавируса.
Так, мэр пояснил, что с января весь подвижной состав общественного транспорта столицы дважды в день обрабатывают дезинфицирующими средствами.
На вопрос, почему закрывают сады и школы, если дети не болеют, Кличко отметил, что по данным ВОЗ, которая вчера объявила пандемию, заболеваемость среди детей составляет до 3%. Но инфицированные дети все равно являются переносчиками вируса. Поэтому пребывание больших групп в закрытом пространстве несет опасность.
kiev.klichko.org
"Многие мои коллеги из других стран продолжают акцентировать на том, что если бы вовремя приняли противоэпидемиологические мероприятия, то ситуация в их странах выглядела бы сейчас иначе", – пояснил городской голова.
Родителям, дети которых сегодня не посещают школы и садики через противоэпидемические мероприятия, Кличко порекомендовал воспользоваться оплачиваемыми и социальными отпусками, правом на неполный рабочий день.
"Здоровье дороже за временные неудобства. Несмотря на то, что смертность от коронавируса оценивается как невысокая, до 3%, его способность распространяться превышает показатели обычных вирусов. Кроме того, отложенные последствия для организма до сих пор не изучены", – подчеркнул он и сообщил, что экспресс-тесты на выявление коронавируса уже в Киеве.
"Город уже получил половину из 5-ти тысяч быстрых тестов, которые заказал. Ожидается следующая партия. Тесты на коронавирус киевлянам с подозрением на заболевание будут делать в медучреждениях столицы", – сказал мэр.
Напомним, в Киеве с 12 марта ввели ограничительные меры в целях предупреждения распространения коронавируса. Соответствующее решение приняла Постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. В частности, с 12 марта по 31 марта:
• приостанавливается образовательный процесс в учреждениях общего среднего, дошкольного, внешкольного, профессиональной (профессионально-технического) образования всех типов, форм собственности города Киева;
• приостанавливается образовательный процесс в высших учебных заведениях на территории Киева;
• ограничивается проведения спортивных мероприятий;
• приостанавливается работа театров, кинотеатров, музеев, культурно-массовых мероприятий;
• приостанавливается работа развлекательных центров;
• приостанавливается работа развлекательных зон в шопинг-молах;
• ограничивается проведение массовых мероприятий (более 60 человек), к участию в мероприятиях допускают только лиц, прошедших термометрию;
• не допускаются к работе работники предприятий и учреждений города Киева с признаками инфекционного заболевания.
Комиссия рекомендовала учебным заведениям внести изменения в учебные планы и перейти на дистанционную форму образования на период ограничений.
Руководители предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности должны усилить дезинфекционные мероприятия в местах проведения массовых мероприятий (до 60 человек), соблюдать нормативных показателей температуры воздуха, осуществлять сквозное проветривание в помещениях.
В админзданиях, помещениях КГГА, РГА и ЖЭКов, торговых заведениях и заведениях питания, помещениях приема граждан должен быть обеспечен входной санитарный контроль.
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