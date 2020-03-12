Когда появятся экспресс-тесты и почему закрыли школы: Кличко ответил на 5 вопросов о карантине в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко поблагодарил киевлян и ответственный бизнес, которые отреагировали на противоэпидемические ограничения, введенные городом, чтобы обезопасить жителей столицы от возможного инфицирования коронавирусом.

Об этом он заявил в видеообращении на своей странице в Facebook.

"Друзья! Сегодня в столице первый день действуют противоэпидемические ограничения. Ввели мы их на упреждение. Чтобы обезопасить жителей города от возможного инфицирования коронавирусом. Киев живет и работает. Но немного в других условиях. И я благодарен киевлянам за понимание, за ответственное отношение к своему здоровью и безопасности окружающих", – сказал Кличко.

Виталий Кличко Скриншот

Также мэр Киева поблагодарил ответственному бизнесу, который отреагировал на меры, введенные городом. В частности, сетям кинотеатров, которые отменили сеансы. Развлекательным центрам, которые приостановили работу.

"Тем, кто будет пытаться не соблюдать противоэпидемические мероприятия, напомню, грозит административная или уголовная ответственность. Ведь речь идет о безопасности и здоровьи жителей города!" – добавил он.

Вместе с тем, Кличко ответил на пять вопросов, которые чаще всего задают ему пользователи в социальных сетях. В частности, будут ли дезинфицировать метро и автобусы, почему закрывают сады и школы, если дети не болеют. Зачем городу такие ограничительные меры, если в Киеве нет больных коронавирус. Что делать родителям, дети которых сегодня не посещают школы и садики из-за противоэпидемических мероприятий. И когда в городе появятся экспресс-тесты на выявление коронавируса.

Так, мэр пояснил, что с января весь подвижной состав общественного транспорта столицы дважды в день обрабатывают дезинфицирующими средствами.

На вопрос, почему закрывают сады и школы, если дети не болеют, Кличко отметил, что по данным ВОЗ, которая вчера объявила пандемию, заболеваемость среди детей составляет до 3%. Но инфицированные дети все равно являются переносчиками вируса. Поэтому пребывание больших групп в закрытом пространстве несет опасность.

kiev.klichko.org

"Многие мои коллеги из других стран продолжают акцентировать на том, что если бы вовремя приняли противоэпидемиологические мероприятия, то ситуация в их странах выглядела бы сейчас иначе", – пояснил городской голова.

Родителям, дети которых сегодня не посещают школы и садики через противоэпидемические мероприятия, Кличко порекомендовал воспользоваться оплачиваемыми и социальными отпусками, правом на неполный рабочий день.

"Здоровье дороже за временные неудобства. Несмотря на то, что смертность от коронавируса оценивается как невысокая, до 3%, его способность распространяться превышает показатели обычных вирусов. Кроме того, отложенные последствия для организма до сих пор не изучены", – подчеркнул он и сообщил, что экспресс-тесты на выявление коронавируса уже в Киеве.

"Город уже получил половину из 5-ти тысяч быстрых тестов, которые заказал. Ожидается следующая партия. Тесты на коронавирус киевлянам с подозрением на заболевание будут делать в медучреждениях столицы", – сказал мэр.

Напомним, в Киеве с 12 марта ввели ограничительные меры в целях предупреждения распространения коронавируса. Соответствующее решение приняла Постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. В частности, с 12 марта по 31 марта:

• приостанавливается образовательный процесс в учреждениях общего среднего, дошкольного, внешкольного, профессиональной (профессионально-технического) образования всех типов, форм собственности города Киева;

• приостанавливается образовательный процесс в высших учебных заведениях на территории Киева;

• ограничивается проведения спортивных мероприятий;

• приостанавливается работа театров, кинотеатров, музеев, культурно-массовых мероприятий;

• приостанавливается работа развлекательных центров;

• приостанавливается работа развлекательных зон в шопинг-молах;

• ограничивается проведение массовых мероприятий (более 60 человек), к участию в мероприятиях допускают только лиц, прошедших термометрию;

• не допускаются к работе работники предприятий и учреждений города Киева с признаками инфекционного заболевания.

Комиссия рекомендовала учебным заведениям внести изменения в учебные планы и перейти на дистанционную форму образования на период ограничений.

Руководители предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности должны усилить дезинфекционные мероприятия в местах проведения массовых мероприятий (до 60 человек), соблюдать нормативных показателей температуры воздуха, осуществлять сквозное проветривание в помещениях.

В админзданиях, помещениях КГГА, РГА и ЖЭКов, торговых заведениях и заведениях питания, помещениях приема граждан должен быть обеспечен входной санитарный контроль.

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