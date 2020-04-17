Когда исчезнет смог в Киеве: эколог озвучил два сценария

Задымление и смог в Киеве прекратятся в двух случаях: когда в городе не останется сухой травы или когда пойдет дождь.

Об этом в эфире ObozTV рассказал эколог Владимир Борейко. По его словам, причиной смога и дыма в Киеве являются многочисленные пожары в столице и в Киевской области, которых ежедневно насчитывается порядка ста.

Он сообщил, что из-за непродуманной государственной политики в настоящее время лесные хозяйства фактически не в состоянии заниматься тушением пожаров. "Лесхоз оставили без государственного финансирования. Сейчас у них нет денег, чтобы покупать пожарные машины, на бензин и на людей. Они просто не могут тушить пожары", – пояснил Борейко.

Кроме того, решением предыдущего состава правительства было заблокировано действие государственного экологического контроля. Таким образом, предупреждать пожары также невозможно.

Смог и дым в Киеве

"Этот вопрос надо решать системно: чтобы у нас не было пожаров, а если будут, чтобы они сразу тушились", – заявил эколог.

По его мнению, советы горожанам закрывать окна и выходить на улицу, надев влажную повязку, малоэффективны. "Лучше пока выехать из города и побыть на дачах", - порекомендовал Борейко.

Как писал OBOZREVATEL: