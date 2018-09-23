''Клоун, что это было?'' Инкассатор разгневал ''гонками без правил'' по Киеву

В воскресенье, 23 сентября, в Киеве на площади Победы инкассаторский микроавтобус устроил гонки.

Как сообщает dtp.kiev.ua, автомобиль принадлежит банку ПУМБ.

"Недоразумение на АА2862РТ сначала всем крякал на площади Победы, потом мне мигал, стоящему на красный свет, мол не стой, едь! Потом жался к ж*пе, психанул, попер через двойную сплошную и через 50 метров встал с мигалками на красный свет. Клоун из ПУМБа, что это было?;)", - отмечается в комментарии к видеозаписи.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 сентября в Киеве водитель в состоянии сильного алкогольного опьянения пытался скрыться от полиции и протаранил четыре автомобиля.