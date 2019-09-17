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17 сентября • обновлено в 15:58
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Кличко приготовиться? У Гончарука затеяли масштабные проверки

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В Кабинете министров Украины распорядились провести проверки КГГА и ряда местных госадминистраций Киева.

Об этом стало известно из документа, который оказался в распоряжении OBOZREVATEL. Отметим, что таким образом новое правительство отреагировало на призыв депутата от партии "Слуга народа" Александра Ткаченко инициировать общий аудит деятельности мэра Виталия Кличко, Киевской городской государственной администрации и подчиненных структур.

В ответ на это министр Кабмина Дмитрий Дубилет предложил утвердить график проверок в новой редакции с целью упорядочивания работы и во избежание влияния на избирательный процесс.

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Предложение была поддержано премьер-министром Алексеем Гончаруком, который распорядился обеспечить их проведение с 25 сентября по 8 октября, и о результатах доложить в установленном порядке. Также было отдельно указано, что Кличко необходимо обеспечить надлежащие условия для проведения проверки.

Кличко приготовиться? У Гончарука затеяли масштабные проверки

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 сентября Ткаченко обратился к Гончаруку с депутатским запросом и просьбой инициировать общий аудит деятельности Кличко, КГГА и подчиненных структур.

"Я обращаюсь ко всем, кто работает в КГГА и команде Кличко: если, как вы утверждаете, вам нечего скрывать, то не надо нервничать, аудит только докажет вашу невиновность", – отметил он.

Ранее Ткаченко заявил, что городская власть в Киеве сможет работать эффективно только в условиях развитой децентрализации и предоставления киевлянам реальных самоуправленческих полномочий.

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Персоны
Алексей Гончарук Виталий Кличко Александр Ткаченко
Место
Украина Киев
Тег
Кабинет министров Украины
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Разве фамилия Кличко склоняется?
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Борисс Робот
Борисс Робот
Захаров Дмитрий, и не только...
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