В Киеве могут полностью остановить личный транспорт: юрист дал разъяснение

Заявление мэра Киева Виталия Кличко о возможном ограничении передвижения по городу на личном авто из-за ухудшения эпидемической ситуации в столице не является законным.

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Об этом в комментарии OBOZREVATEL заявил юрист Горлевой Дмитрий. По его словам, такой запрет не предусмотрен ни одним законом Украины.

"Это можно описать как всеобщий маразм. Чем они собираются обосновывать это решение в правовом русле, я не знаю", – говорит он.

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По словам юриста, ограничить передвижение на авто можно только в двух случаях: "Подобный запрет может вводится только при военном положение или режиме чрезвычайного положения".

А при текущей ситуации в стране, Горлевой считает такое решение нелогичным, и больше направленным на запугивание местных жителей.

"Это даже нелогично, потому что человек, передвигаясь на личном автомобиле, меньше контактирует с другими людьми и не может их заразить. Возможно таким образом просто хотят запугать людей, чтобы они сидели дома и серьезнее относились к карантину", – сказал юрист.

Как сообщал OBOZREVATEL, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что, если ситуация с распространением коронавируса COVID-19 будет усложняться, в столице Украины в рамках карантина могут запретить движение частного транспорта.

Напомним, в Украине с 6 апреля усиливаются карантинные меры для предотвращения распространения коронавируса. Отныне в общественных местах введен обязательный "масочный режим", а на улицу нельзя выходить без документов.

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