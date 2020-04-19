Кличко: за сутки заболел 31 житель Киева, среди них - 4 медика

За последние сутки количество киевлян, у которых лабораторно подтвердили COVID-19, увеличилось на 31 человека. Среди них - 4 медика. Зафиксирована также одна смерть. Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в Facebook.

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"Количество киевлян, у которых лабораторно подтвердили коронавирусное заболевание, за прошедшие сутки увеличилась еще на 31 человека. Среди них - 4 медика. Один случай за прошедшие сутки, к сожалению, летальный. В целом в Киеве уже 801 подтвержденный случай заболевания COVID-19", – написал Кличко.

Он сообщил, что среди заболевших - 18 женщин в возрасте от 29 до 76 лет, 10-летняя девочка, а также 11 мужчин в возрасте от 26 до 77 лет и мальчик 13 лет.

"В больницы столицы госпитализированы 5 пациентов. Остальные лечатся на самоизоляции, под контролем медиков. Оставайтесь дома на Пасхальные праздники! Берегите себя и своих близких! Мы все преодолеем!" – призвал Кличко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что по состоянию на утро 18 апреля в Украине зафиксировано 5449 подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Вылечились 347, умерли 141 человек.

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