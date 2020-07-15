Кличко выступил против недемократической системы на местных выборах и обратился к нардепам

Мэр Киева, председатель Ассоциации городов Украины Виталий Кличко во время акции протеста возле Верховной Рады 15 июля призвал депутатов не принимать антидемократические изменения в избирательное законодательство относительно местных выборов.

Речь идет о законопроекте №3485 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования избирательного законодательства", передает пресс-служба главы города.

"Я здесь встретил много моих коллег – мэров городов, которые приехали со всей страны. Ведь мы хотим, чтобы нас услышали. И учитывали интересы общин: и маленьких поселков и крупных городов. Ведь лучше, чем мэры, никто не понимает проблем местного самоуправления. Так мэры каждый день общаются с жителями, решают их проблемы. Мы собрались на мирную акцию, чтобы совместными усилиями не допустить внесения антидемократических и, можно сказать, диктаторских изменений в избирательное законодательство относительно местных выборов. Мы выступаем против тотальной партизации местных советов и против введения "императивного" мандата. Ведь местный депутат должен быть слугой общества, а не той или иной партии. Нет партийных цветов. Есть депутат, представляющий общину!" – подчеркнул Кличко.

Кличко выступил на митинге под Верховной Радой kiev.klichko.org

Мэр Киева выступил против пропорциональной избирательной системы kiev.klichko.org

Он отметил, что введение пропорциональной избирательной системы в селах, поселках и городах, где количество избирателей менее 90 тысяч человек, избавит жителей общин возможности влиять на принятие решений через мажоритарных депутатов. И нивелирует достижения децентрализации и приведет к недоверию людей к власти.

"Партизация местных советов вернет всех нас к советской системе, когда к власти допускали только членов партии. Недопустимо менять избирательную систему местных выборов непосредственно перед выборами. Это противоречит европейским и мировым стандартам", – добавил Кличко.

В центре Киева прошел митинг представителей местного самоуправления kiev.klichko.org

Кличко выступил на митинге под Верховной Радой kiev.klichko.org

Напомним, под стенами Верховной Рады мэры и представители местного самоуправления требуют от народных депутатов не голосовать за введение пропорциональной избирательной системы на местных выборах в общинах с количеством избирателей менее 90 тысяч и уменьшение порога до 75 тысяч избирателей для применения системы выборов городского головы в два тура ( системы абсолютного большинства). Также представители местного самоуправления выступают против закрепления "императивного" представительского мандата для депутатов местных советов. Ведь право отозвать депутата в законопроекте предлагается предоставить партиям и их ячейкам, а не обществу.

Кличко выступил на митинге под Верховной Радой kiev.klichko.org

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада назначила проведение местных выборов в Украине на 25 октября 2020 года.