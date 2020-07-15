Кличко выступил против недемократической системы на местных выборах и обратился к нардепам
Кличко выступил на митинге под Верховной Радой.
Мэр Киева, председатель Ассоциации городов Украины Виталий Кличко во время акции протеста возле Верховной Рады 15 июля призвал депутатов не принимать антидемократические изменения в избирательное законодательство относительно местных выборов.
Речь идет о законопроекте №3485 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования избирательного законодательства", передает пресс-служба главы города.
"Я здесь встретил много моих коллег – мэров городов, которые приехали со всей страны. Ведь мы хотим, чтобы нас услышали. И учитывали интересы общин: и маленьких поселков и крупных городов. Ведь лучше, чем мэры, никто не понимает проблем местного самоуправления. Так мэры каждый день общаются с жителями, решают их проблемы. Мы собрались на мирную акцию, чтобы совместными усилиями не допустить внесения антидемократических и, можно сказать, диктаторских изменений в избирательное законодательство относительно местных выборов. Мы выступаем против тотальной партизации местных советов и против введения "императивного" мандата. Ведь местный депутат должен быть слугой общества, а не той или иной партии. Нет партийных цветов. Есть депутат, представляющий общину!" – подчеркнул Кличко.
Кличко выступил на митинге под Верховной Радой kiev.klichko.org
Мэр Киева выступил против пропорциональной избирательной системы kiev.klichko.org
Он отметил, что введение пропорциональной избирательной системы в селах, поселках и городах, где количество избирателей менее 90 тысяч человек, избавит жителей общин возможности влиять на принятие решений через мажоритарных депутатов. И нивелирует достижения децентрализации и приведет к недоверию людей к власти.
"Партизация местных советов вернет всех нас к советской системе, когда к власти допускали только членов партии. Недопустимо менять избирательную систему местных выборов непосредственно перед выборами. Это противоречит европейским и мировым стандартам", – добавил Кличко.
В центре Киева прошел митинг представителей местного самоуправления kiev.klichko.org
Кличко выступил на митинге под Верховной Радой kiev.klichko.org
Напомним, под стенами Верховной Рады мэры и представители местного самоуправления требуют от народных депутатов не голосовать за введение пропорциональной избирательной системы на местных выборах в общинах с количеством избирателей менее 90 тысяч и уменьшение порога до 75 тысяч избирателей для применения системы выборов городского головы в два тура ( системы абсолютного большинства). Также представители местного самоуправления выступают против закрепления "императивного" представительского мандата для депутатов местных советов. Ведь право отозвать депутата в законопроекте предлагается предоставить партиям и их ячейкам, а не обществу.
Кличко выступил на митинге под Верховной Радой kiev.klichko.org
Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада назначила проведение местных выборов в Украине на 25 октября 2020 года.