Кличко высказался о введении строгого карантина в Киеве

Власти Киева пытаются удержать ситуацию, чтобы не прибегать к строгому карантину.

Как сообщил на онлайн-брифинге мэр столицы Виталий Кличко, ситуация в городе действительно сложная (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Вы видите, сколько больных ежедневно. Все больше людей нуждаются в госпитализации. И такая ситуация сегодня во многих странах Европы. Локдаун уже ввели Польша, Франция, Германия. В Испании в ряде регионов – тоже строгий карантин. Готовится к локдауну и Великобритания. Киев сегодня всеми силами пытается удержать ситуацию, чтобы не прибегать к жесткому карантину", – подчеркнул он.

При этом Кличко отметил, что городская власть вынуждена будет выполнять решение правительства, если оно примет решение о суровых мерах.

"Подчеркну: введение карантина в столице станет крайней мерой. Это принципиальная позиция городской власти. Ибо мы, с одной стороны, делаем все, чтобы защитить здоровье и жизнь людей. С другой – понимаем, что люди должны работать, бизнес должен развиваться, дети – ходить в школу и садики. Нам необходимо удержать экономику города, которая и так пострадала от кризиса", – добавил мэр.

Кличко сообщил, что введение ограничений уменьшило поступления в бюджет города. Так, по оценкам экономистов КГГА, бюджет столицы до конца года недополучит около 5 млрд гривен. Из них большая часть – 3 млрд гривен – это НДФЛ.

"Я также хотел бы обратиться к руководителям учреждений и предприятий: сотрудникам, которые могут работать дистанционно, дайте такую возможность. Обращаюсь к киевлянам: пользуйтесь общественным транспортом только в случае реальной необходимости – когда едете на работу, учебу или по делам. Не идите в места большого скопления людей. Придерживайтесь социальной дистанции и носите маски", – призвал Кличко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве по состоянию на утро 2 ноября зафиксировали 38 745 случаев коронавируса. За минувшие сутки заболевание обнаружили у 507 жителей столицы.