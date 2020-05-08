Мэр Киева Виталий Кличко вместе с послом Германии в Украине Анкой Фельдгузен возложили цветы к памятнику Неизвестному солдату в музее-заповеднике Освободителям Киева, в селе Новые Петровцы.

Об этом сообщили в пресс-службt Кличко. Он отметил, что украинцы сегодня, как никогда понимают цену слова "мир" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца).

"Сегодня, в День памяти и примирения, мы вспоминаем и чтим тех, кто боролся с нацизмом и героически защищал свою землю 75 лет назад. С каждым годом все меньше с нами ветеранов и свидетелей Второй мировой. И сегодня каждый из нас, как никогда, понимает цену слова мир. Потому что опять украинцам с оружием в руках приходится отстаивать целостность и независимость своего государства", – подчеркнул мэр Киева.

kiev.klichko.org

Он отметил, что украинцы должны помнить и чтить тех, кто в разное время защищал нашу землю.

"И мы должны делать все, чтобы не повторялись трагические ошибки прошлого, которые накрыли тогда страшной войной всю Европу", – отметил Кличко.

kiev.klichko.org

kiev.klichko.org

kiev.klichko.org

kiev.klichko.org

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за карантина в Украине День памяти и примирения 8 мая в Киеве прошел при особых обстоятельствах – без каких-либо торжественных мероприятий.

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