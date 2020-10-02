Кличко вместе с послом Германии открыл Мюнхенский парк в Киеве

Киевский городской голова Виталий Кличко вместе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Германии Анкой Фельдгузен торжественно открыли в столице Украины обновленный сквер. Теперь он носит название города-побратима Киева – Мюнхена.

Сквер расположен на углу улиц Дегтяревской и Зоологической. Кличко отметил, что Киев, как и Мюнхен, тоже город парков и скверов. Об этом говорится на сайте мэра (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца новости).

"Я всегда очень радуюсь, когда в нашем замечательном городе, мы открываем новые парки и скверы. Поскольку такой мегаполис, как Киев, нуждается в больше зеленых зонах, где люди могли бы отдыхать на природе. И сегодня мне особенно приятно – потому что мы открываем сквер, который носит имя нашего города собрата – Мюнхена! Уже более 30 лет Киев и Мюнхен сочетают дружеские отношения и сотрудничество. Мы делимся опытом в различных сферах: транспортной, научной, медицинской и культурной", – отметил Виталий Кличко.

Он напомнил, что только в прошлом году именно при содействии немецких друзей столица Украины получила шесть единиц противопожарной техники, которая так необходима Киеву.

"Открытие этого сквера – результат реализации проектов, инициированных киевской властью, а именно проекта "Киев – город мира". И для нас уже стало традицией – присваивать названия стран или городов-партнеров Киева улицам, площадям и скверам нашего города, – подчеркнул мэр столицы. – Вы также знаете, что я часто бываю в Мюнхене. И я заметил, что между нашими городами есть большое сходство. Мюнхен, как и Киев, тоже город парков и скверов, с богатой историей. Парк Хофгарден, Вестпарк, парк дворца Нимфенбург. Известный Олимпийский парк! Надеюсь, что вскоре в Мюнхене появится и Киевский парк!" – отметил Виталий Кличко.

Со своей стороны, Чрезвычайный и Полномочный Посол Германии Анка Фельдгузен заметила, что на днях Германия отмечает День германского единства. И то, что накануне праздника в столице Украины открывают такой сквер, – символично.

"Киев, по моему мнению, весьма красивый и очень зеленый город. Здесь много парков. И я очень рада, что мы, открывая этот сквер, подтверждаем свою дружбу и дальнейшее сотрудничество", – отметила посол.

Кличко вместе с послом Германии открыл Мюнхенский парк в Киеве kiev.klichko.org

Кличко вместе с послом Германии открыл Мюнхенский парк в Киеве kiev.klichko.org

Кличко вместе с послом Германии открыл Мюнхенский парк в Киеве kiev.klichko.org

Как писал OBOZREVATEL, Виталий Кличко почтил память жертв Бабьего Яра в 79-ю годовщину трагедии, 29 сентября.