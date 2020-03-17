Кличко в Tik Tok показал, как правильно мыть руки. Видео

Мэр Киева Виталий Кличко опубликовал видео, в котором призвал киевлян соблюдать правила личной гигиены для предотвращения попадания в организм коронавируса COVID-19.

Видео появилось на странице главы города в социальной сети "Tik Tok" (чтобы посмотреть, доскрольте до конца).

На нем мэр города под песню Wash Your Hands – Mache Seibel тщательно вымывает руки с мылом. До этого он в шутливой форме также помыл боксерские перчатки.

Кличко в Tik Tok показал, как правильно мыть руки скриншот

Напомним, медики во всем мире как первую меру профилактики нового коронавируса COVID-19 рекомендуют чаще мыть руки и обрабатывать кожу дезинфекционными средствами.

Заметим: ученые выяснили, что для наиболее эффективной очистки следует обязательно использовать мыло и мыть руки не менее 30 секунд, уделяя внимание различным участкам.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие методы профилактики помогут уберечься от коронавируса.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!