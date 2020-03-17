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17 марта • обновлено в 17:05
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Кличко в Tik Tok показал, как правильно мыть руки. Видео

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Мэр Киева Виталий Кличко опубликовал видео, в котором призвал киевлян соблюдать правила личной гигиены для предотвращения попадания в организм коронавируса COVID-19.

Видео появилось на странице главы города в социальной сети "Tik Tok" (чтобы посмотреть, доскрольте до конца).

На нем мэр города под песню Wash Your Hands – Mache Seibel тщательно вымывает руки с мылом. До этого он в шутливой форме также помыл боксерские перчатки.

Кличко в Tik Tok показал, как правильно мыть руки

Кличко в Tik Tok показал, как правильно мыть руки

скриншот

Напомним, медики во всем мире как первую меру профилактики нового коронавируса COVID-19 рекомендуют чаще мыть руки и обрабатывать кожу дезинфекционными средствами.

Заметим: ученые выяснили, что для наиболее эффективной очистки следует обязательно использовать мыло и мыть руки не менее 30 секунд, уделяя внимание различным участкам.

@klitschko.v

...Не забувайте😉##washyourhands ##washingchallenge ##washinghands ##мийруки ##мойруки ##handschallenge

♬ Wash Your Hands - Mache Seibel

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие методы профилактики помогут уберечься от коронавируса.

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Коронавирус
Персона
Виталий Кличко
Место
Украина Киев
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